Celso Valli, chi è il produttore/ I dischi con Mina e Vasco. La moglie Anna Dalla

Celso Valli, chi è il produttore e compositore

Celso Valli, produttore e compositore, sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, martedì 3 gennaio alle 14.05 su Rai 1, di “Oggi è un altro giorno”. Nato a Bologna nel 1950, Valli si è iscritto all’età di quindici anni al Conservatorio Giovanni Battista Martini di Bologna. Ha mosso i primi passi nel mondo della musica all’inizio degli Anni ’70 da tastierista della band prog rock dei Ping Pong, prima di intraprendere un decennio dopo l’attività da arrangiatore e produttore. Nel 1978 ha prodotto “Ricominciamo” che ha rilanciato Adriano Pappalardo e in quel periodo viene contattato da Mina con cui realizza tre album nel corso del decennio successivo. Celso Valli ha lavorato ad alcuni dei dischi più iconici della musica pop-rock italiana degli ultimi quarant’anni: da “Catene” di Mina a quelli incisi da Vasco dall’’89 ad oggi, passando per “La vita è adesso” e “Oltre” di Claudio Baglioni, “Terra promessa” di Eros Ramazzotti, “Il mare calmo della sera” di Andrea Bocelli, “Strano il mio destino” di Giorgia, “Resta in ascolto” di Laura Pausini.

Celso Valli: il primo disco da solista

A settembre 2022 Celso Valli ha pubblicato il suo primo album da solista “Sette canzoni al piano”: “È un’autobiografia in musica, un progetto di cui magari nessuno sentiva il bisogno, ma io sì dopo tutti questi anni passati dietro le quinte mi sono detto che in fondo non c’era niente di male a incidere un disco tutto mio, mettendoci la faccia. Mi sono lasciato guidare dal desiderio di fare per una volta qualcosa di mio che non prevedesse la partecipazione di un artista”, ha detto a Rockol. Ha registrato l’album mentre lavorava con Vasco Rossi ai brani di “Siamo qui”, l’ultimo disco di inediti del rocker di Zocca: “Non l’ho fatto ascoltare a nessuno, questo disco. Volevo evitare che gli artisti con i quali collaboro abitualmente si sentissero in dovere di contribuire in qualche modo”. Celso Valli è sposato con Anna Dalla, anche lei bolognese, conosciuta però durante una vacanza a Riccione.

