Lutto nella musica: se ne va Celso Valli, artefice di successi eterni / Vasco: “Con lui la mia musica ha trovato l’anima”.

Celso Valli è morto. La notizia ha gelato il mondo della musica dato che si trattava di uno dei produttori in assoluto più importanti del mondo dello spettacolo italiano. A ricordarlo tra i primi è Eros Ramazzotti che ha scritto sui social queste parole: “Celso, mi mancherai maestro“. Sin dagli anni ’70, Celso Valli si è fatto conoscere per il suo incredibile talento sia come musicista che come produttore. Nel corso della sua carriera ha prodotto e arrangiato i brani dei più grandi della musica tra cui Claudio Baglioni, Vasco Rossi e Mina.

Sue le canzoni “Terra Promessa” di Eros Ramazzotti, ma anche “Il mare calmo della sera“, brano di Andrea Bocelli. Non solo, anche Laura Pausini ha collaborato con lui nella stesura della hit “Resta in ascolto“. Grazie alla sua bravura e al grande impegno ha ricevuto un Leone d’Oro alla carriera, un Latin Grammy Award e un disco di diamante per “Vivere o niente“, album prodotto con Vasco Rossi.

Celso Valli, chi è? Biografia e carriera: il successo con Roberto Vecchioni

Celso Valli è morto a 75 anni oggi, lunedì 28 luglio 2025. Andiamo a scoprire tutto sulla sua biografia e sulla sua carriera. Nato nel 1950 a Bologna, si è iscritto al Conservatorio Giovanni Battista Martini per poi arrivare a fondare un gruppo rock chiamato “Ping Pong”. Grazie alla canzone “Caro Giuda” con Roberto Vecchioni è riuscito a diventare il produttore più amato tra i cantanti italiani e a lui si sono affidati Adriano Pappalardo, Mango, Mina e tantissimi altri. Con Laura Pausini ha prodotto invece “Resta in ascolto“, “Tra te e il mare” e i due super successi “Primavera in anticipo” e “Io canto“. Non sono mancate le collaborazioni con Renga, Biagio Antonacci, Jovanotti, Renato Zero e Matia Bazar.