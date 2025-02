Cena con delitto Knives Out – è un film giallo del 2019, in programma su Rai 2 sabato 15 febbraio 2025 alle 21:20. La pellicola è distribuita da 01 Distribution e prodotta da FilmNation Entertainment, Media Rights Capital (MRC) e Ram Bergman Productions, con la regia di Rian Johnson.

Tra i suoi lavori recenti figurano il film in uscita – Knives Out 3 – nel 2025 e – Glass Onion: A Knives Out Mystery -. Il ruolo del protagonista è affidato a Daniel Craig.

Una svolta importante nella sua carriera arriva nel 2006, quando viene scelto per interpretare James Bond in – Casino Royale -. Successivamente, Craig ha ripreso il ruolo di 007 nei sequel – Quantum of Solace – e – Skyfall – e – Spectre -. Il cast di – Cena con delitto – annovera anche Chris Evans, noto al grande pubblico per aver interpretato la Torcia Umana, ne – I Fantastici Quattro – (2005).

Negli anni successivi ha rivestito il ruolo di Captain America, nei film del Marvel Cinematic Universe. Completano il cast Ana de Armas, Toni Collette, Michael Shannon e Jamie Lee Curtis.

CENA CON DELITTO KNIVES OUT: LA TRAMA DEL FILM IN ONDA SU RAI 2

Al centro di questa brillante pellicola si trova Benoit Blanc, un arguto e affascinante investigatore interpretato da Daniel Craig, chiamato a risolvere un torbido enigma: chi ha ucciso Harlan Thrombey? Il noto romanziere, viene trovato morto nella sua maestosa residenza in circostanze misteriose, subito dopo aver festeggiato il suo compleanno con una sontuosa riunione familiare.

Nonostante la scena del crimine possa suggerire un suicidio, la mente analitica di Benoit Blanc è convinta che si tratti di un omicidio. Inizia così un’appassionante indagine che lo condurrà a scavare negli intricati rapporti personali del defunto e nei segreti celati dalla sua famiglia.

Al centro delle sue indagini si trovano sia i membri della complicata famiglia Thrombey che i domestici, ognuno dei quali avrebbe avuto un chiaro movente per desiderare la scomparsa del patriarca. La lettura del testamento, accentua le tensioni tra i familiari.

La famiglia di Harlan si rivela essere una rete intricatissima di relazioni tossiche. Le crepe in questo precario equilibrio diventano voragini quando Blanc si concentra su Marta, la giovane infermiera sudamericana di Harlan.

La presenza di Marta, assume importanza cruciale nello sviluppo dell’indagine. Con il progredire degli interrogatori, il fragile castello familiare crolla sotto il peso dei segreti che emergono uno alla volta.

Grazie alla sua capacità di connettere i dettagli e di leggere tra le righe delle mezze verità rivelate, Blanc riesce a districare questa fitta rete di inganni e scoprire finalmente cosa si nasconde davvero dietro la misteriosa morte dell’illustre scrittore Harlan Thrombey.