Cena con delitto knives out/ Su Rai 1 il film con Daniel Craig

Cena con delitto knives out è un classico giallo che mischia sapientemente la commedia, il grottesco e il thriller, del 2019 e vain onda a partire dalle 21,25 su Rai 1 di oggi 9 novembre. Il regista, produttore e sceneggiatore è Rian Johnson, mentre il cast corale è formato da un nutrito gruppo di attori come: Daniel Craig, Jamie Lee Curtis, Chris Evans, Ana de Armas, Toni Colette, Don Johnson, Michael Shannon, Christopher Plummer e Katherine Langford.

La prima del film Cena con delitto knives out è arrivata il 7 settembre del 2019 al Toronto International Film Festiva. È arrivato al cinema in America il 27 novembre successivo grazie alla Lionsgate mentre in Italia è stato distribuito il 5 dicembre da Leone Film Group insieme a 01 Distribution. Nel mondo il film Cena con delitto knives out ha raggiunto l’incasso di oltre 300 milioni di dollari, in Italia ne ha incassati cinque di euro però. Nel 2019 al National Board of Review Awards ha vinto i premi come migliori dieci film dell’anno e miglior cast.

Cena con delitto knives out, la trama del film

La pellicola Cena con delitto knives out, traendo spunto dai classici gialli di Agatha Christie, racconta il percorso dell’investigatore Blanc per scoprire l’assassino dello scrittore di romanzi Thrombey. L’uomo, viene trovato senza vita nella sua abitazione dopo la festa in occasione del suo compleanno. Il detective non ha nessun dubbio circa il fatto che si tratta di un omicidio e i colpevoli potrebbero essere chiunque, in quanto, sia tra il personale della servitù che tra i membri della famiglia, tutti avrebbero avuti dei moventi per ucciderlo.

Nel momento in cui viene letto il testamento emergono tutte le verità circa i rapporti tra i familiari, il cinismo e l’avidità di alcuni parenti , infatti la famiglia dello scrittore è animata da tanti contrasti a causa delle generazioni e delle mentalità diverse. L’unica persona che riusciva a mantenere l’equilibrio era proprio il defunto e pertanto, le ipotesi dell’investigatore si fanno sempre più concrete. La verità comincia a balenarsi, quando il detective interroga Marta, l’infermiera proveniente dal Sudamerica, che conosce perfettamente tutti i segreti. Grazie al fondamentale aiuto della ragazza, l’investigstore riesce a scoprire la verità circa la morte dell’anziano romanziere. Il colpevole è il nipote, che ammette di aver provocato un incendio, ma non è reo di aver ucciso il nonno, il quale pare si sia suicidato.











