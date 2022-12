Cena di Capodanno 2023: menù stellati/ Cosa propongono Bottura e Beck

La cena di Capodanno 2023 pone una sorta di punto fermo alle abbuffate delle festività, facendo anche sorgere i primi dubbi in merito alla dieta. Ma prima di pensare a cosa fare per dimagrire, bisogna anche pensare a come abbuffarsi al meglio! Se questo, per moltissime persone, significa un pasto tradizionale, preparato in casa con cura e amore, per molte altre significa ristoranti di lusso, in cui mangiare alimenti unici, magari preparati dai migliori chef al mondo.

L’offerta degli chef stellati per i menù della cena di Capodanno sono sempre ricchi e prelibati, coadiuvando in modi unici ed innovativi l’altra cucina stellata e la tradizione del nostro territorio. Rinomato per questo è il famoso chef Antonino Cannavacciuolo, che nella sua incantevole Villa Crespi sul lago d’Orta, può vantare un’ambiente suggestivo, offrendo anche ai suoi commensali la possibilità di pernottare proprio all’interno della villa.

CENA DI CAPODANNO 2023: IL MENÙ DI MASSIMO BOTTURA

Parlando dei menù stellati per la cena di Capodanno 2023 non si può certamente evitare di parlare di uno degli chef più famosi d’Italia, Massimo Bottura. 3 stelle Michelin per la sua rinomata Osteria Francescana a Modena, che quest’anno per il veglione di San Silvestro propone un menù da 1.000 euro a persona, compresi i vini abbinati dal maitre di sala. Limitato a 12 posti, il menù offerto da Bottura è un viaggio nelle canzoni dei Beatles. Si parte da un “Sgt Pepper and the Lonely Hearts Club Band”, passando poi a “Day in a life”, ma anche per “Strawberry Fields” e “Lucy in the Sky Without Lucy”. Ma cosa contiene il menù stellato per la cena di Capodanno di Massimo Bottura? Questo, purtroppo, rimane un segreto, da svelare pagando i 1.000 euro a persona per intraprendere il gustoso viaggio proposto dallo chef.

LA CENA DI CAPODANNO 2023 DI HEINZ BECK

Parlando di menù e ristoranti stellati per la cena di Capodanno 2023, ovviamente, non si può non passare poi anche dalla Pergola di Heinz Beck. Il suo suggestivo menù per il veglione costa la bellezza di 1.450 euro a persona, vini abbinati inclusi, nella location dell’unico locale stellato della Capitale. Nell’offerto di Beck si parte da ostrica in nuvola di finocchio e aroma di mandarini; passando poi al fegato grasso d’anatra con albicocche candite, alle capesante con zucca, mandorle e caviale, fino agli scampi con pera, uva e funghi. Primo di tagliolini al tartufo bianco d’Alba con scorza nera ed erba cipollina, mentre come secondo astice ai profumi invernali, pesce San Pietro con broccoli, finger lime e salsa speziata e piccione con barbabietole, nocciole e tartufo nero. Il dessert è a sorpresa.











