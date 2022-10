Cencelli sbotta a RaiNews24: “Fate masturbazioni mentali!”/ “Un’ora qui a fumare…”

Tirato in ballo ogni volta che si forma un governo, Massimiliano Cencelli è intervenuto in diretta a RaiNews24 nel primo giorno di consultazioni. Ma il politico di lungo corso non ha affatto apprezzato l’attesa per il suo intervento. “Finalmente mi avete chiamato per sentire alcuni miei pareri, è un’ora che sto qui. Ho fumato le mie sigarette e non ho detto ‘a’ su certe cose che potevano interessare gli ascoltatori”, lo sfogo l’ex funzionario della Democrazia Cristiana.

Le dichiarazioni di Massimiliano Cencelli si sono fatte poi più dure: “Io faccio politica da cinquant’anni, ho ricoperto cariche nel partito e dopo anni e anni si parla ancora di queste cose. Ne ho sentito parlare migliaia di volte e non hanno portato a nulla. Inutile che stiamo a parlare e discutere, il popolo italiano si è stufato di sentire le chiacchiere. Sono tutte balle. Sono tutte masturbazioni mentali quelle che state dicendo, non interessano al popolo italiano, che sta male e non ce la fa più ad andare avanti. Muore di fame: lo volete capire?”. I giornalisti di RaiNews24, così come gli ospiti in studio, visibilmente imbarazzati, hanno spiegato che con la diretta può capitare che alcuni ospiti parlino meno per dare risalto alle ultime notizie, agli aggiornamenti e ai protagonisti di giornata.

CENCELLI SBOTTA “COSA SONO VENUTO A FARE?”

A questo punto Massimiliano Cencellisi è lasciato andare a due aneddoti in collegamento con RaiNews24. “Sul problema del manuale le dico due cose. Un giorno mi chiamò Berlusconi e ci mettemmo a parlare del più e del meno. Era presidente del Consiglio e disse che mio padre fu eccezionale a ideare il manuale. Letta gli disse che ero stato io e ci rimase. Quando sono andato in America, col sottosegretario ai servizi di sicurezza, il sindaco di New York ci disse che pure loro avevano preso il manuale Cencelli, ma per dividere le scrivanie. Ma queste sono fregnacce”. Quando la polemica sembrava ormai alle spalle, ecco l’attacco di Cencelli: “Dico al direttore della trasmissione, mi deve rispondere da uomo a uomo: che cosa sono venuto a fare qui? A perdere un pomeriggio quando potevo dedicarmi alle mie”. La replica di Paolo Petrecca non si è fatta attendere: “Ci dispiace, le abbiamo dato spazio e abbiamo interesse a sentire il suo parere, tanto è vero che lo sta esprimendo”. La risposta non è piaciuta a Massimiliano Cencelli: “Io ho espresso un parere su quello che è stato detto? Non ho espresso alcun parere. Che ho detto? Mi dice, da persona intelligente, quale parere ho espresso?”.

MASSIMILIANO CENCELLI CONTRO PETRECCA…

Paolo Petrecca, direttore di RaiNews 24, ha risposto subito: “Ha detto che la gente è stufa di sentir parlare i politici, ed è un po’ demagogico. Ma oggettivamente ha tutto lo spazio a disposizione per quello che hanno detto Conte o Calenda”. Neppure in questo caso è riuscito a convincere Massimiliano Cencelli: “Io non contesto nessuno, sono troppo vecchio per contestare queste cose qui che ho ascoltato un sacco di volte”. Allora Petrecca ha provato a sviare la questione e ad entrare nel merito del dibattito: “Ma lei pensa che questo governo nasce possa dare risposte alla gente di cui parlava prima”. Cencelli però lo ha nuovamente attaccato: “Sì, speriamo. La gente ormai sul problema delle grandi cose se ne frega. La gente poveretta non ce la fa più a mangiare. Ci va ai mercati? Ci va in giro?”. Petrecca non si è scomposto e ha replicato: “Io so anche i prezzi della frutta, sono abbastanza documentato, ho fatto la spesa in vita mia. Siamo contenti che abbia una visione ottimistica”. Quindi, ha dato la parola agli ospiti in studio, mentre Massimiliano Cencelli provava a replicare, venendo però silenziato per consentire agli altri di proseguire il dibattito.











