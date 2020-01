Cenerentola in passerella/ Su Canale 5 il film con Chris North (oggi, 1 gennaio 2020)

Cenerentola in passerella va in onda su Canale 5 nel pomeriggio di oggi, mercoledì 1 gennaio 2020, a partire dalle ore 13:40. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata nel 2015 negli Stati Uniti d’America con titolo originale After the ball il cui soggetto è stato scritto da Sean Garrity il quale si è occupato anche della regia mentre la sceneggiatura è stata rivista e adattata da Jason Sherman e Kate Melville. Nel cast di questo film sono presenti diversi attori piuttosto conosciuti ed apprezzati anche dal pubblico italiano tra cui Portia Doubleday, Marc-Andrè Grondin, Chris North, Lauren Holly, Anna Hopkins e Mimi Kuzyk.

Cenerentola in passerella, la trama del film

Ecco la trama di Cenerentola in passerella. Kate è una giovane bella donna che dopo aver concluso i propri studi inizia a lavorare nella casa di moda della sua famiglia ed in particolar modo per cercare di convincere il padre delle sue qualità artistiche. Questo non sarà semplicissimo in quanto rispetto al passato le cose sono cambiate in maniera profonda giacchè sua madre è morta e al suo posto è arrivata una donna particolarmente avida, la matrigna, che cerca di aiutare costantemente le sue due figlie. Infatti la donna in collaborazione con le due sorellastre di Kate fanno in modo che quest’ultima non possa mettere in luce il suo talento e che soprattutto sia esclusivamente destinata ad occuparsi di interventi di pulizia all’interno della struttura. Durante questa sua esperienza dedicata esclusivamente alla pulizia delle stanze dell’azienda, Kate fa la conoscenza di Davd, un disegnatore di bozzetti di scarpe, il quale avendo riconosciuto la giovane donna grandissime doti la invita a non demorde e magari nello sviluppare qualche suo modello da proporre a suo padre. Il disegno è davvero molto caratteristico e soprattutto si differenzia in maniera importante rispetto agli altri bozzetti della casa che ultimamente non riuscivano più ad accettare il gusto della clientela in quanto visti troppo noiosi e standardizzati. Per sua sfortuna entreranno in gioco nuovamente le sue due sorellastre che riusciranno a prendere il bozzetto e farlo passare come frutto della loro inventiva. Inoltre come se questo non bastasse faranno arrivare delle pesanti accuse nei confronti della piccola Kate secondo le quali sarebbe una spia di una società di moda concorrente a quella del padre. Una volta fuori dall’azienda la donna tenendo fede alla promessa della madre e soprattutto volendo non rendere vana la sua grande passione per la moda decide di farsi nuovamente assumere questa volta sotto le vesti di uomo dimostrandosi ben presto di grande talento e arrivando finalmente a far scoprire le reali intenzioni della matrigna e delle sue due sorellastre che praticamente stavano portando in rovina la famiglia e soprattutto l’azienda che era stata incentrata sulle capacità artistiche di sua madre.

