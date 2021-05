Cenerentola stravolta: fata madrina un attore nero e gay/ Salvini “Siamo alla follia”

Subisce una vera e propria rivoluzione la favola di Cenerentola: nel live action prodotto dalla Sony per Amazon Prime, la fata madrina sarà interpretata da un attore nero, Billy Porter, primo interprete dichiaratamente omosessuale che ha vinto un Emmy Awards grazie al suo ruolo nella serie tv a stelle e strisce Pose, in cui interpretava Pray Tell. Un personaggio piuttosto eccentrico Billy Porter, e che attirò i riflettori su di se durante gli Oscar del 2019 indossando una gonna molto vaporosa, un abito che sicuramente non passò inosservato. La nuova Cenerentola in live action vede come assoluta protagonista la cantante Camila Cabello, al debutto nelle nuove vesti di attrice proprio con questa pellicola, e arriverà il prossimo settembre in esclusiva sulla piattaforma Amazon Prime Video.

Bollettino vaccini covid oggi 20 maggio/ 28.8 milioni di somministrazioni, +500mila

Come detto sopra, si tratterà di una rivisitazione profonda per la fiaba, vista la presenza di una fata madrina gender less, senza identità di genere: “I bambini sono pronti – ha sottolineato a riguardo proprio Billy Porter – sono gli adulti che hanno bisogno di tempo”. Una trasformazione accolta in maniera entusiastica dal mensile Vanity Fair, che ha commentato con le parole: “E’ sinceramente arrivata l’ora di aggiornare i classici rendendoli contemporanei, perché i bambini, e non solo loro, vi si possano rispecchiare”.

SUPER-VACCINO?/ "La sfida oggi non sono le varianti ma la nostra memoria immunitaria"

CENERENTOLA 2021 STRAVOLTA: “AVRA’ UN TOCCO INEDITO E MODERNO”

Nelle prime immagini, pubblicate da “Entertainment Weekly”, si vede Billy Porter indossare un vestito arancione con tanto di paillettes, un personaggio che quindi abbandona il genere femminile o maschile ma che si avvicina al “fluid”, di fatto la mescolanza fra i due senza necessità di identificarsi in uno o nell’altro.

“Cenerentola è un classico che noi tutti conosciamo e amiamo – sono le parole di Jennifer Salke, Head of Amazon Studios – ma questa volta avrà un tocco inedito e moderno, e sarà interpretato dalla sensazionale Camila Cabello e da un cast di grandi star. Il produttore James Corden e il team creativo sono partiti da questa fiaba amata da tutti e l’hanno rinnovata in una prospettiva fresca e stimolante che piacerà al pubblico e alle famiglie di tutto il mondo. Non potremmo essere più entusiasti di poter far cantare e ballare i nostri clienti sulle note della rivisitazione di Kay Cannon di questo classico”. Duro il commento di Matteo Salvini: “Ecco come diventerà la “fatina” di Cenerentola, nel nome del POLITICAMENTE CORRETTO. Sono il solo a pensare che siamo alla follia?”.

LOMBARDIA, BOLLETTINO CORONAVIRUS 19 MAGGIO/ 25 morti, 936 nuovi casi, -72 ricoveri

© RIPRODUZIONE RISERVATA