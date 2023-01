Cenerentola/ Su Rai 1 il film con Cate Blanchett e Helena Bonham Carter

Cenerentola, film di Rai 1 diretto da Kenneth Branagh

Cenerentola è la perfetta rivisitazione di una delle favole più classiche di genere sentimentale, fantastico e anche drammatico, del 2015, va in onda oggi, 5 gennaio, dalle 21,25 su Rai 1. La regia è di Kenneth Branagh, mentre gli interpreti principali sono: Lily James, Cate Blanchett, Helena Bonham Carter, Richard Madden, Ben Chaplin, Stallan Skarsgard e Derek Jakobi. La casa di produzione è La Walt disney Production, la scenografia di Dante Ferretti, mentre le musiche sono affidate a Patrick Doyle, un grande compositore scozzese autore tra l’altro della colonna sonora dei film della saga di Harry Potter.

Il film Cenerentola rappresenta un grande progetto per la Disney, infatti, la sua lavorazione ebbe inizio nel 2010, le riprese sono state effettuate nel Regno Unito e gli esterni sono stati girati anche nel Castello di Windsor. La regia inizialmente fu affidata a Mark Romanek, ma in seguito al suo abbandono il suo posto fu preso da Kenneth Branagh.

Cenerentola è stato accolto positivamente sia dalla critica che dal pubblico ed ha ricevuto anche una nomination agli Oscar come miglior costumi. Nella versione italiana di Cenerentola, Arisa canta il tema principale Liberi, che nella versione inglese, Strong, è cantata da Lily James. Per decorare il vestito celeste di Ella furono utilizzati più di 10mila Swarovsky. L’attrice Lily James, si presentò ai provini per il ruolo di Anastasia, ma poi fu scelta per il ruolo della protagonista.

Cenerentola, la trama del film

La protagonista della storia di Cenerentola si chiama Ella, una ragazza belle e dolcissima rimasta orfana di madre all’età di 3 anni. Il papà, nel tentativo di regalare alla figlia una nuova madre, sposa la severa e austera Lady Tremaine, una vedova con 2 figlie completamente diverse da Ella, se la ragazza è sensibile, le sorellastre, Anastasia e Genoveffa, non hanno nessuna grazia e delicatezza. Un giorno il papà di Ella è costretto a partire per un lungo viaggio di lavoro e in questo frangente la matrigna decide di prendere possesso della casa da ogni punto di vista. Le tre donne sono molto gelose della bellezza di Ella e così, la costringono a vivere in soffitta solo per cattiveria. Purtroppo il papà di ella muore e la matrigna, rimasta senza sostentamenti economici sufficienti, licenzia tutta la servitù e comincia a trattare la povera e triste ragazza come una serva, affidandole il nome di Cenerentola. Nonostante l’atteggiamento ostile della nuova famiglia, Ella conserva la sua gentilezza e reagisce sempre positivamente ad ogni genere di sopruso. Un giorno, però, Cenerentola, dopo aver ricevuto l’ennesima ramanzina, ha un crollo nervoso, comincia a piangere e decide di rifugiarsi nel bosco in mezzo alla natura.

Qui incontra casualmente il giovane Kit e i due rimangono affascinati l’uno dall’altra senza conoscere la loro vera identità. In realtà il giovane è il principe ereditario e desideroso di rivedere la ragazza, organizza un grande ballo al quale devono partecipare tutte le giovani in età da marito e gli abitanti del piccolo paese. Ella è entusiasta all’idea di rivedere il giovane, ma la matrigna e le sorellastre sempre invidiose della sua bellezza le impediscono in tutti i modi di partecipare all’evento e le distruggono il suo vestito.

Ella, fortunatamente, ha una fata madrina che le viene in soccorso e con la sua magia le regala un abito bellissimo e trasforma una zucca in una carrozza lussuosa trainata da cavalli bianchi. Arrivata al ballo, Kit viene subito colpito dal fascino di Ella e tutte le attenzioni sono rivolte a lei. Finalmente i due ragazzi si rivelano, ma purtroppo, l’incantesimo termina a mezzanotte e la ragazza è costretta a fuggire dal palazzo.

Nella fuga perde una scarpetta e Kit decide di ritrovarla a tutti i costi. Comincia così l’ affannosa ricerca della ragazza in grado di indossare la scarpa perché sarà la donna che sposerà il principe. Quando la matrigna scopre che si tratta di Cenerentola tenta di impedirle di incontrare il suo principe e la rinchiude nella torre. Ma il principe, spinto anche dall’ultimo desiderio del padre, riesce a trovarla, i due finalmente si ricongiungono e vissero felice e contenti, allontanando per sempre dal regno la matrigna e le sorellastre.











