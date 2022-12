Cenone di Capodanno 2023, consigli per la spesa/ Come risparmiare: promozioni e km 0

Cenone di Capodanno 2023, consigli per la spesa: per spendere meno e mangiare bene

Il Cenone di Capodanno 2023 è ormai in preparazione ed in molti sono in cerca di alcuni consigli per la spesa: l’obiettivo, ovviamente, è quello di risparmiare, anche in virtù dei recenti rincari che stanno causando qualche problema alle famiglie. Il caro bollette e l’aumento dei prezzi hanno portato i consumatori a stringere i denti, ma nessuno vuole rinunciare a festeggiare l’arrivo del nuovo anno con parenti e amici. È per questo che, per coloro che hanno scelto di riunirsi in casa, è il momento di prendere i prodotti dagli scaffali e metterli nel carrello, ma non senza qualche piccola accortezza.

Immagini auguri buon anno 2023/ Fra frasi motivazionali e giochi di parole...

Innanzitutto, ovviamente, è importante dare un’occhiata alle offerte e alle promozioni come 3×2 e 2×1 nei supermercati. I volantini, in questo caso, sono i migliori alleati. Non lasciatevi, però, trarre in inganno. Chiedetevi sempre, prima dell’acquisto: “È un prodotto che mi serve realmente?”. I cibi che molto spesso restano sulle tavole, non consumati, sono infatti sempre troppi. È meglio acquistare soltanto ciò che è indispensabile.

SUPERMERCATI APERTI A CAPODANNO 2023 E SAN SILVESTRO/ Quali chiusi a Roma?

Cenone di Capodanno 2023, consigli per la spesa: cosa acquistare e cosa evitare

A proposito dei consigli per la spesa su cosa acquistare e a cosa rinunciare per il Cenone di Capodanno 2023, è sempre preferibile optare per prodotti made in Italy e ancora meglio a chilometro 0. Oltre ad essere salutari, infatti, non comportano delle spese di trasporto. Sì, dunque, alla frutta e alle verdure comprate sotto casa, nonché alla carne del fornitore di fiducia. Evitate, anche in questo caso, le porzioni esagerate: meglio mantenersi leggeri, sia per la dieta sia per evitare gli sprechi. Le abbuffate soltanto con criterio.

Concerto di capodanno 2023, cantanti e città/ Emma a Olbia, Gabbani a Palermo

Per quel che riguarda i dolci del cenone di Capodanno 2023, è possibile affidarsi al fai da te per risparmiare e anche tanto sulla spesa. Le soluzioni semplici e veloci sono numerose, dipende soltanto dai gusti dei vostri invitati. E se doveste essere in difficoltà, non abbiate timore nel chiedere una mano in cucina ad amici e parenti. Pur di festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno, saranno prontissimi a sporcarsi le mani di farina.











© RIPRODUZIONE RISERVATA