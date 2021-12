Cenone di San Silvestro/ Idee e ricette per l’ultimo giorno dell’anno 2021

Cenone di Capodanno 2021: consigli per gli antipasti

Il Cenone di San Silvestro si avvicina e si comincia a pensare a quale potrebbe essere il menù ideale per stupire amici e parenti invitati a sedere alla propria tavola. C’è chi per l’ultimo giorno dell’anno preferisce affidarsi alla tradizione, proponendo un menù classico, e chi invece ama stupire, cercando nuove ricette e tante idee che possano regalare un tocco di novità alla serata. Il must have è solamente uno, dal nord al sud: zampone (o cotechino) e lenticchie. Per il resto, ci si può divertire nello scegliere i piatti che più piacciono.

Cotechino e lenticchie, perché si mangiano a Capodanno?/ Tra tradizione e credenze...

Per cominciare, le idee per gli antipasti di Capodanno non mancano affatto. Forse più delle altre portate, la prima della cena dà la possibilità di divertirsi e offrire tante cose sfiziose ai propri invitati. Tra le ricette che si possono provare ci sono senza dubbio le torte rustiche, le melanzane all’aceto, la zucca infarinata al forno, le olive fritte, le polpettine di tonno e ricotta, l’insalata di polpo e patate, le cipolle tonnate, il pesce spada marinato, i gamberetti in salsa rosa… Tante idee per cominciare nel modo giusto la serata, senza però appesantirsi troppo e lasciando il giusto spazio per tutto quello che verrà dopo.

INDUSTRIA/ Materie prime ed energia: la tempesta perfetta dei produttori alimentari

Cenone di San Silvestro 2021: idee e ricette per primi e secondi

Per quanto riguarda i primi piatti, il Cenone di Capodanno offre la possibilità di provare tante ricette a base di pesce. Per esempio, se si preferiscono i piatti classici della tradizione, si può andare sugli spaghetti alle vongole, risotto alla crema di scampi o pasta con calamari e cozze. Ci sono poi i piatti tradizionali, come la pasta allo scarpariello, tipica della Campania. Se invece si vuole provare qualcosa di nuovo, si può optare ad esempio per una pasta con gamberi e pesto di pistacchio o un risotto con salmone e cime di rape.

SPY FINANZA/ Il segnale sulla "crisi del cibo" che arriva dalla Cina

Allo stesso modo per i secondi si possono scegliere piatti tipici come il salmone, i gamberi al forno, gli anelli di calamari fritti, le cozze… O altrimenti si può provare qualcosa di più sfizioso, come ad esempio una bella zuppa ceci e vongole, i calamari ripieni, il baccalà con cipolle e patate, il tonno in crosta di pistacchi o una buonissima parmigiana di platessa e melanzane. Per quanto riguarda il dolce, anche qui non mancano le opzioni: si può fare una cheescake deliziosa, scegliendo la variante che più piace ai propri ospiti, o un tronchetto cioccolato e panna. Qualunque sia il menù che si sceglierà di realizzare, l’importante è che non manchino zampone e lenticchie!



© RIPRODUZIONE RISERVATA