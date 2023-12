Cenone di San Silvestro, il menu di Capodanno 2024/ Ricette deliziose per stupire parenti e amici

Cenone di San Silvestro 2024: come creare il menu di Capodanno

È arrivato il momento di festeggiare Capodanno 2024 e dunque quello di preparare il menu del cenone di San Silvestro per coloro che hanno deciso di trascorrere in casa, con parenti e amici, la sera del 31 dicembre. L’obiettivo, ovviamente, è quello di stupire i commensali con ricette prelibate, ma senza rischiare che il risultato non sia delizioso. È per questo motivo che abbiamo voluto darvi qualche consiglio.

I menu per questa occasione possono essere realizzati per ogni gusto. Per chi ama il pesce, ad esempio, si può partire con un antipasto di tartine di salmone affumicato, offrire come primo un risotto ai frutti di mare e una frittura di calamari oppure un filetto di tonno come secondo, con contorni di verdure varie. Per chi preferisce la carne, invece, l’idea è quella di partire con un tagliere di salumi, continuando con una lasagna al forno come primo e con un filetto di manzo come secondo. I vegetariani, infine, possono proporre caprese, tagliatelle ai funghi e parmigiana di melanzane. Il dessert in genere consiste nel tradizionale panettone o pandoro.

Cenone di San Silvestro, il menu di Capodanno 2024: attenzione ai dettagli

Per il Cenone di San Silvestro 2024, è fondamentale non dimenticare i dettagli che rendono tipica questa serata. Ad esempio, le lenticchie, che sono abbastanza semplici da cucinare e possono essere inserite in qualsiasi menu di Capodanno, sia di pesce, di carne oppure vegetariano. Alla mezzanotte, infatti, è buon augurio assaggiarle. Per il brindisi, inoltre, puoi stupire i tuoi ospiti con un cocktail realizzato con champagne o spumante, arricchito con un tocco di liquore ai lamponi e una fragola come decorazione.

Insomma, ci sono tante possibilità per mettere in tavola degli ottimi piatti in occasione del 31 dicembre. Ricorda, quindi, di personalizzare il menu in base alle preferenze dei tuoi ospiti e di eventuali restrizioni alimentari, in modo da non deludere nessuno.

