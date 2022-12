Cenone San Silvestro/ Ricette e idee originali e sfiziose per l’ultimo dell’anno

Cenone di San Silvestro: cosa cucinare per il 31 dicembre

Come ogni anno, è arrivato il momento di dedicarsi alla preparazione del Cenone di San Silvestro, con il quale si saluta il 2022 per dare il benvenuto al nuovo anno. In molti avranno già definito da tempo il menù di San Silvestro, mentre tanti altri, tra lavoro e impegni vari per le feste natalizie, si saranno ridotti all’ultimo minuto nel decidere cosa cucinare. Vediamo allora qualche idea originale e sfiziosa per l’ultimo dell’anno.

Tra antipasti, primi piatti sfiziosi, secondi di pesce o di carne, dolci e i soliti cotechino e lenticchie, cosa è meglio cucinare nel cenone di San Silvestro per stupire gli invitati? Sono varie le ricette che possiamo preparare per l’ultimo giorno dell’anno. Partiamo dagli antipasti: una torta rustica, veloce e poco impegnativa, è sempre una buona idea per aprire lo stomaco. Passando alle verdure, si possono preparare le melanzane all’aceto o le cipolle tonnate, così come delle frittelle di cavolfiore, alle quali è possibile aggiungere anche delle alici. Altre idee possono essere i cestini di parmigiano con all’interno delle verdure o delle ciambelle di zucchine.

Cenone di San Silvestro: primi, secondi e…

Dopo l’antipasto, eccoci arrivati al primo. Cosa cucinare per il cenone di San Silvestro in modo da stupire amici e parenti invitati a tavola? In molte case è tradizione cucinare un menù di pesce la sera dell’ultimo dell’anno. Un’idea potrebbe essere quella degli spaghetti al ragù di polpo o ancora di una lasagna carciofi e salmone. Se invece si vuole qualcosa di più sfizioso, si può cucinare un primo a base di pesce spada e pistacchio, abbinando a tale condimento una pasta come i paccheri. Per chi invece preferisce la carne, si può optare per i paccheri cremosi con funghi o con un risotto funghi e salsiccia.

Per quanti riguarda invece i secondi, se il menù è a base di pesce si possono cucinare dei calamari ripieni o un’insalata polpo, arance e parate o ancora una zuppa di ceci e vongole. Se invece si preferisce l’opzione carne, alcune idee sono il pollo in agrodolce, il vitello tonnato o l’arrosto mele e speck. E per quanto riguarda i dolci? Si può andare sul classico con profitterol, cream tart o un tortino al cuore di cioccolato. Se invece si vuole un’idea più originale ma certamente anche più impegnativa, la torta sette veli è la soluzione ideale.











