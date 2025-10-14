Rasha e Omer censurati al Grande Fratello 2025 dopo l'annuncio della pace tra Israele e Palestina: sul web scoppia una polemica

La puntata del Grande Fratello 2025 andata in onda il 13 ottobre su Canale 5 è stata anche quella durante la quale Simona Ventura ha annunciato ai concorrenti la fine della guerra tra Israele e Palestina e l’accordo di pace. Una notizia accolta generalmente con gioia dai concorrenti, ma in modo più severo da Rasha Younes e Omer Elomari, che sono di origine araba. Rasha, in particolare, è proprio palestinese, e dopo la diretta ha sottolineato come questa pace non possa cancellare la distruzione della Palestina e la morte di migliaia e migliaia di persone.

La notizia ha dunque scatenato discussioni nella Casa di Cinecittà anche dopo la puntata, tanto che questa mattina proprio Rasha e Omer sono tornati sull’argomento. Stando a quanto rivela GossipeTV, Omer – che è di origine siriana e ha vissuto la guerra sulla sua pelle sin da piccolo – ha sottolineato come questa pace non sancisca davvero la fine della guerra per sempre, ma sia soltanto “un pezzo di carta”. Ma è proprio in quel momento che la regia ha staccato l’audio alla conversazione dei due concorrenti per spostarsi su altro.

Omer censurato dalla regia del Grande Fratello 2025: scoppia la polemica

Una censura, quella della regia, che ha scatenato la polemica sul web. Molti hanno fatto notare che il concorrente stava giustamente esprimendo sue considerazioni sui fatti accaduti, per di più da persona realmente interessata, e che dunque ‘tagliarlo’ sia stato un brutto gesto. D’altronde, c’è chi si chiede perché dare una notizia come quella data in diretta sulla fine della guerra se poi non si vuole che i concorrenti la commentino in modo spontaneo e schietto: “Questa è davvero censura!”, ha allora sottolineato qualcuno. Fatto sta, che il Grande Fratello continua a sollevare dubbi e polemiche su un’edizione che non riesce proprio a decollare.