Censura al Grande Fratello Vip/ Regia dice “stop” alle rivelazioni sull’hotel e…

La regia del Grande Fratello Vip 2020 continua con le censure. Se nei giorni scorsi nel mirino sono finiti gli interventi fuori dalla casa del compagno di Myriam Catania e di Natalia Paragoni per Andrea Zelletta, in casa ci sono finite le rivelazioni di Maria Teresa Ruta su quello che è successo durante un tentato stupro ai suoi danni, e ora? Ancora una volta è la regia del reality di Canale5 che ha messo a tacere i concorrenti della casa e, in particolare, i vipponi rimasti nella parte agiata, chiamiamola così, in cui si è tornati a parlare del famoso hotel, lo stesso che aveva tirato fuori Tommaso Zorzi quando ha parlato del suo incontro con Adua del Vesco e della rivelazione sull’omosessualità di Massimiliano Morra. Questa volta sembra che i vip siano di nuovo tornati a parlare di quello che è successo prima di entrare nella casa e la regia ha subito tappato loro la bocca intimando di non parlare di quelle cose.

CENSURA NELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP 2020

L’annuncio arrivato nella casa è stato ascoltato anche da Elisabetta Gregoraci nel cucurio insieme a Massimiliano Morra e Adua del Vesco, e a quel punto i gieffini si sono chiesti la causa di questa sfuriata. Cosa sarà successo nella casa e cosa stavano dicendo i concorrenti? Inutile dire che il messaggio ha fatto infuriare il pubblico convinto che, mai come quest’anno, la regia stia troppo frenando i concorrenti. Cosa stava per venir fuori? Al momento non ci sono video e virgolettati del momento ma siamo sicuri che presto verrà fuori altro, se ne parlerà venerdì in puntata?



© RIPRODUZIONE RISERVATA