Si rafforza la cooperazione tra l’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo e il Principato di Monaco. Lo dimostra la consegna da parte del presidente di APM, Giulio Centemero, ad Alberto di Monaco del PAM Award 2025, un riconoscimento ufficiale per il contributo che ha offerto alla pace e alla solidarietà internazionale. Ma si tratta anche di un piccolo passo verso future collaborazioni.

Il premio è stato consegnato personalmente dall’onorevole italiano, alla presenza dell’ambasciatrice di Monaco in Italia Anne Eastwood e della consigliera del Gabinetto del Principe Julie Donati, mentre con il deputato della Lega c’erano il segretario generale dell’APM Sergio Piazzi e l’ambasciatore dell’ordine di Malta a Monaco Alberto di Luca, nonché rappresentante permanente dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo.

Il premio “Champion of Peace and Humanitarian Assistance” (“Campione di pace e assistenza umanitaria”) è un riconoscimento al continuo impegno del Principe Alberto di Monaco in favore delle cause umanitarie e per il sostegno garantito dal Principato alle iniziative di solidarietà a livello internazionale.

LE SFIDE FUTURE DELL’ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL MEDITERRANEO

Durante il prestigioso evento, che si è tenuto al Palais Princier a Monte Carlo, Centemero ha annunciato la volontà di istituire a Monaco la sede dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, ma ha anche espresso il desiderio di organizzare il primo Forum dei giovani del Mediterraneo proprio nel Principato di Monaco.

Ma la delegazione dell’APM nell’occasione ha anche incontrato i rappresentanti del Consiglio Nazionale, il parlamento monocamerale di Monaco, in particolare i deputati monegaschi e membri dell’APM Marie-Noëlle Gibelli e Fabrice Notari, con cui Centemero si è confrontato sulle strategie e i futuri eventi dell’Assemblea.

L’evento è stato commentato da Centemero anche in un post social in cui ha condiviso alcuni scatti della consegna del Pam Award 2025 ad Alberto di Monaco, ribadendo che “è stato un onore e un piacere” tributare l’impegno umanitario del Principe nell’incontro cordiale che si è tenuto a Monte Carlo.