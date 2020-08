Centemero (Lega): “Ue ha abbandonato Libano“/ Video “Beirut? Rischio crollo economia”

Sulle frequenze di “Radio Radicale” è intervenuto in queste ore Giulio Centemero, esponente della Lega, per commentare le esplosioni avvenute in Libano, che, secondo la versione dei fatti presidenziale (fornita da Michel Aoun), sarebbero state provocate da un incendio divampato presso un deposito nell’area portuale, all’interno di un magazzino contenente 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio, provenienti da un sequestro effettuato in passato su una nave. Un accadimento tragico (oltre 100 vittime e 4mila feriti, fra cui anche il militare italiano Roberto Caldarulo, caporal maggiore del battaglione Gestione Transiti di Bari). “La situazione è molto complicata – ha spiegato l’esponente del partito del Carroccio –, aggravata dal fatto che, durante il conflitto in Siria, soprattutto l’UE ha dato contributi alla Turchia, dimenticandosi però dei Paesi più colpiti dai flussi migratori, che necessitavano di costruire campi profughi e fornire servizi a questi ultimi: mi riferisco a Libano e Giordania”.

GIULIO CENTEMERO: “LIBANO, MINISTRO DEGLI ESTERI DIMESSOSI PERCHÉ…”

Nella sua digressione, Giulio Centemero, profondo conoscitore della nazione per via della sua storia personale (ha sposato una donna libanese e ha parenti indiretti e amici che risiedono a Beirut e dintorni), ha fornito un quadro politico e sociale del Libano, che, ad oggi, risulta “politicamente frammentato, perché vi sono più di 14 gruppi settari. Il Governo attualmente in carica rappresenta una divisione quasi per clan, in cui i partiti comparabili a quelli che conosciamo nelle democrazie occidentali sono appena uno o due. Il voto è fortemente influenzato dalle famiglie che comandano queste parti di popolazione”. Vacilla fortemente anche l’economia locale: “Il cambio della lira libanese è sempre stato agganciato a quello del dollaro ma, dopo che la banca centrale è andata in crisi, si è sganciato da esso, accumulando in una volta sola l’inflazione che non si era accumulata in due decenni. Il ministro degli Esteri si è dimesso perché la situazione finanziaria non si riesce a risolvere: il Governo non si mette d’accordo sull’intervento del Fondo Monetario Internazionale, soprattutto con Hezbollah e i suoi alleati che preferirebbero aiuti dei Paesi ‘amici'”.





