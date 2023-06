Centinaia di misteriosi filamenti al centro della Via Lattea/ Si studia loro origine

Un team internazionale di astrofisici del Weinberg College of Arts and Sciences della Northwestern University ha scoperto la presenza di centinaia misteriosi sottili filamenti, disposti orizzontalmente o radialmente, al centro della Via Lattea. Essi si estendono come i raggi di una ruota dal buco nero supermassiccio centrale della nostra galassia, Sagittarius A*. I risultati della ricerca sono stati pubblicati nelle scorse ore su The Astrophysical Journal Letters.

A condurre lo studio, come riportato da SkyTg24, è stato Farhad Yusef-Zadeh, professore di Fisica e Astronomia, il quale circa quarant’anni fa, insieme ad altri ricercatori, aveva scoperto un’altra popolazione di quasi mille filamenti unidimensionali, verticali e lunghi fino a 150 anni luce ciascuno, vicino al centro della galassia. Altri simili erano stati evidenziati nel 2022. È per questo motivo che si è dedotto che non fossero collegate a esplosioni di supernove, come si era precedentemente ipotizzato, bensì proprio all’attività di Sagittarius A*. La nuova ricerca, tuttavia, ha aggiunto un ulteriore elemento alla questione. I filamenti, infatti, questa volta non sono verticali, bensì orizzontali.

Centinaia di misteriosi filamenti al centro della Via Lattea: lo studio di Yusef-Zadeh

I centinaia filamenti misteriosi scoperti al centro della via Lattea sono corpi sottili e allungati di gas luminoso che potenzialmente hanno avuto origine qualche milione di anni fa quando il deflusso del buco nero ha interagito con i materiali circostanti. Essi sono lunghi “soltanto” da 5 a 10 anni luce. Gli astrofisici adesso intendono scoprire con certezza quale sia la loro natura. “La nuova popolazione di strutture che sembrano puntare nella direzione del buco nero è stata una sorpresa”, ha affermato il professor Farhad Yusef-Zadeh.

I punti in comune tra i filamenti verticali precedentemente noti e quelli orizzontali appena scoperti, infatti, non sono moltissimi. I primi sono perpendicolari al piano galattico, mentre i secondi sono paralleli ad esso. Anche il loro comportamento è diverso. È per questo motivo che saranno necessari ulteriori approfondimenti sulla questione.











