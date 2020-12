Centri commerciali zona gialla aperti?/ Cosa cambia: in Lombardia modifiche su orari

Cosa cambia per i centri commerciali che si trovano nelle Regioni in zona gialla – come la Lombardia – e in vista delle festività natalizie? La situazione è diversa rispetto ai negozi, quindi è importante fare delle precisazioni. Sembrava, infatti, che potessero riaprire per i giorni di festa nei fine settimana, festivi e prefestivi. Invece il nuovo Dpcm ha stabilito che gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili. Fanno eccezione farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole, che invece possono restare aperti anche nei weekend e durante i festivi seppure all’interno dei centri commerciali. Pertanto, fatta eccezione per weekend, giorni festivi e prefestivi, i centri commerciali in zona gialla possono restare regolarmente aperti, dove bisogna rispettare comunque la distanza interpersonale di almeno un metro. Inoltre, gli ingressi vanno dilazionati e bisogna impedire di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto di beni.

CENTRI COMMERCIALI ZONA GIALLA, IN LOMBARDIA MODIFICHE SU ORARI

Da domani la Regione Lombardia passa in zona gialla, quindi cambiano divieti e limitazioni. Nei centri commerciali si può andare dal lunedì al venerdì, mentre sabato, domenica, festivi e prefestivi restano chiusi. Attenzione, però, agli orari di apertura, perché ci sono alcuni marchi che li hanno rivisti, come nel caso di Primark che ad Arese apre alle 7. Non ci sono limitazioni invece per supermercati e ipermercati, che invece resteranno aperti dal lunedì alla domenica in base ai loro orari, senza quindi alcuna limitazione specifica. Non mancano le proteste e lamentele di dipendenti dei centri commerciali per quanto riguarda le chiusure nei weekend e nei giorni festivi e prefestivi, non solo per i contraccolpi dal punto di vista economico, ma perché ritengono che gli ambienti essendo più ampi garantiscano una maggiore distanza interpersonale, soprattutto con gli ingressi contingentati per evitare assembramenti.



