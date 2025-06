Cos'è successo al Centro radar aerei Enav di Linate: per un guasto bloccati voli da Milano a Torino, ne sono stati coinvolti circa 300 in un paio d'ore

GUASTO AL CENTRO RADAR AEREI ENAV E CAOS NEL NORD ITALIA

Due ore di caos sui cieli italiani, in particolare nel Nord-Ovest: l’allarme è scattato dopo le 21 del 28 giugno, quando è stato chiuso temporaneamente lo spazio aereo in Piemonte, Lombardia e Liguria. Questa situazione ha provocato gravi disagi ai voli in diversi aeroporti, da Milano Malpensa a quello di Linate, passando per Genova, Torino e Bergamo.

L’immagine di Flightradar24 è eloquente: la mappa mostrava un “buco” tra gli aerei in volo. Il problema è nato al Centro di controllo d’area di Milano, la sala che gestisce i movimenti in quota e, quindi, il traffico aereo in quella zona. Si tratta di uno dei Centri di controllo d’area gestiti dall’Enav: quello di Milano è situato presso l’aeroporto di Linate, gli altri si trovano negli scali di Padova, Brindisi e Roma Ciampino.

Il problema è stato causato da un malfunzionamento della rete di trasmissione dati chiamata E-net, fondamentale per veicolare comunicazioni cruciali, come quelle con gli aerei. Non si è trattato propriamente di un guasto informatico, bensì di un’interruzione della connettività, che ha compromesso il normale flusso dei dati. In particolare, è stato rilevato un significativo rallentamento nel sistema di trasmissione, motivo per cui si è scelto di interrompere temporaneamente le operazioni di decollo e atterraggio negli scali interessati.

STOP TOTALE DEI VOLI, POI LA RIPARTENZA

Stando a quanto ricostruito dal Corriere, alle ore 20:40 le autorità hanno attivato il cosiddetto rateo zero, lo stop totale ai voli in zona. Due ore e mezza dopo la circolazione aerea è ripresa, ma con forti limitazioni. Poco dopo c’è stato un nuovo bocco, mentre alle 23 è scattata una ripartenza progressiva, infatti mezz’ora dopo l’Enav, che è l’ente che gestisce il traffico aereo italiano, ha comunicato la risoluzione del problema e il ritorno della situazione alla normalità.

Il guasto al centro radar ha avuto gravi conseguenze sul traffico aereo, perché oltre 300 voli sono coinvolti da questo problema. L’ente europeo per il controllo del traffico aereo Eurocontrol, che ha segnalato il problema come radar failure, è intervenuto chiedendo ad altri aeroporti vicini di accogliere i voli deviati.

I VOLI IN RITARDO PER IL GUASTO

Ad esempio, c’è stato un ritardo di un’ora e mezza per il volo di Ita da Milano Linate a Brindisi, quasi due ore per Aeroitalia verso Cagliari. Invece, a Torino è stato di un’ora e mezza per il volo AirFrance diretto a Parigi Charles de Gaulle e il Ryanair verso Charleroi. Tra gli aerei coinvolti dai ritardi anche il Ryanair da Genova per Palermo e il Wizzair da Genova per Cracovia. All’aeroporto di Pisa sono stati dirottati alcuni voli, come Palermo-Linate e Palermo-Malpensa, Brindisi-Torino, Catania-Malpensa, Tenerife-Malpensa e Gran Canaria-Bergamo.