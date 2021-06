Centrodestra, Lega vs FdI anche a Bruxelles/ E Salvini ostacola Giorgetti sul Ppe…

Il Centrodestra deve fare i conti con il dibattito sulle prossime elezioni comunali, ma non solo. Il Corriere della Sera parla anche di un derby d’Italia in Europa: la sfida tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni, dunque tra Lega e Fratelli d’Italia, si trasla a Bruxelles nello scontro tra Identità e democrazia ed il gruppo dei Conservatori. Il primo gruppo ha l’obiettivo di unire il fronte delle forze euroscettiche, il secondo di tutelare l’unità del partito di cui è presidente…

Ad accendere gli animi all’interno dei principali partiti di Centrodestra è stato l’incontro tra Salvini, Orban e Morawiecki. Il summit ha spinto la Meloni ad incontrare il leader polacco per «tenersi stretto l’alleato», che potrebbe entrare nel nuovo gruppo a stretto giro di posta. Il Corriere ha messo in risalto che lo scontro è legato anche al primato a Roma: «Salvini non solo vuole così bloccare l’ascesa di Giorgia, ma vuole anche frenare l’operazione-Ppe di Giorgetti nella Lega», ha confidato un dirigente di FdI…

Centrodestra, Lega vs FdI anche a Bruxelles

Giancarlo Giorgetti è al lavoro da tempo per «edulcolare il profilo sovranista» della Lega ed ha idee diverse da quelle di Salvini. Il Ppe è a caccia di nuovi riferimenti in Italia, considerata la crisi di Forza Italia, e la Lega potrebbe sostituire gli azzurri, il giudizio del Corriere. Uno spunto rilevante deriva dalla cena tra Giorgetti e il deputato Wendt, esponente dell’ala conservatrice della Cdu. L’incontro è avvenuto all’ambasciata tedesca e lo stesso Wendt aveva rimarcato tempo fa: «Giorgetti è venuto da noi della Cdu a dire che la Lega vuole diventare una forza centrista e borghese, e vuole trasformarsi nella “Csu italiana”» . E ancora, a Repubblica: «La Cdu considera un punto di svolta l’appoggio della Lega al governo. La giudicheremo dai fatti. L’ingresso nel Ppe è un processo lento, ci vorrà ancora qualche anno. Intanto registriamo positivamente la scelta. Siamo fiduciosi». Insomma, acque agitate in casa Centrodestra…

