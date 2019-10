Centrodestra manifestazione in piazza vs Governo/ Diretta Salvini-Berlusconi-Meloni

Lo aveva annunciato il giorno della nascita del Governo Conte-2: «La Lega chiama in piazza gli italiani per una grande manifestazione contro il sopruso del Governo delle sinistre». Salvini aveva fissato il 19 ottobre sul suo calendario personale e così avviene oggi nella storica piazza “della Sinistra”, ovvero Piazza San Giovanni a Roma, dove la manifestazione della Lega è diventata quella del Centrodestra tornato unito e compatto (almeno negli intenti) in vista delle tre Elezioni Regionali imminenti, Umbria, Calabria e Emilia Romagna. L’obiettivo è manifestare sì contro la Manovra di Bilancio – «un attentato contro i cittadini» – ma soprattutto rappresentare l’alternativa al «progetto genetico dell’alleanza Pd-M5s», ha ripetuto giovedì Matteo Salvini nella conferenza di appoggio a Perugia per la candidata alle Regionali Donatella Tesei. Una “photo opportunity” con il Centrodestra schierato assieme in attesa della manifestazione di oggi a San Giovanni: Meloni e Salvini da un lato, Berlusconi che a sorpresa ha risposto all’ultimo all’appello, «Vorrei avervi sabato tutti al mio fianco con i militanti e gli eletti di Forza Italia a tutti i livelli, che confluiranno a Roma con i pullman organizzati dai coordinatori regionali», ha raccontato il leader azzurro due giorni fa in Umbria. Intanto i preparativi per la grande manifestazione sono quasi del tutto pronti, con la diretta video streaming dell’intera kermesse nel centro di Roma che verrà garantita dai canali social di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia

CENTRODESTRA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA, IL NODO “CASAPOUND”

Uniti contro il Governo, ma tutt’altro che uniti nelle trame di “casa propria”: il Centrodestra che si affaccia ai nuovi appuntamenti elettorali, forte delle sole vittorie di questi ultimi mesi di Elezioni Amministrative ed Europee, ha diverse “grane” da risolvere. L’ala sovranista spinge forte per creare un fronte compatto contro l’europeismo degli avversari “giallorossi” e in questo Forza Italia con Berlusconi rimane nel “mezzo”, a rischio di consensi ai minimi con a destra Salvini-Meloni sempre più in alto nei sondaggi e a “sinistra” con l’avanzata di Matteo Renzi e Italia Viva che potrebbe rosicchiare anche i voti moderati del centro cattolico. «Dobbiamo dire agli italiani che l’attuale Governo sta mettendo a rischio la vostra libertà e che è giusto andare in piazza. Mi fischieranno quelli della Lega? Quelli della Lega potranno anche fischiarmi, ma a me non importa niente, io sono sicuro di quello che penso, e faccio quello che ritengo giusto», ha ripetuto Berlusconi nella conferenza stampa della vigilia con Meloni e Salvini. Poche parole scambiate tra di loro, l’impressione è che gli animi non siano dei più sereni specie perché ancora alla mattina della manifestazione manca un programma specifico degli interventi da Piazza San Giovanni. Ci sarà Salvini a tirare le fila ovviamente, ma dovrebbero parlare anche Meloni e Berlusconi e non è detto che ci sia il discorso dei tre leader tutti assieme. Non solo, anche il “nodo” CasaPound ha agitato e non poco gli animi nell’opinione pubblica: il gruppo di estrema destra ha detto che parteciperà alla piazza di Roma contro il Governo suscitando polemiche e critiche feroci contro il Centrodestra. Salvini ha replicato «Noi abbiamo aperto la piazza a tutti gli italiani di buona volontà, poi ovviamente la organizza la Lega e sul palco interviene chi decide la Lega. Questo giochino della piazza dei fascisti ormai fa ridere e non ci crede più nessuno».

FORZA ITALIA-CAOS, SCONTRO BERLUCONI-CARFAGNA

Meloni ha glissato sull’argomento confermando le parole di Salvini, ma è Berlusconi il più criticato per la sua adesione ad una piazza di “sovranisti” e potenziali “neo-fascisti”: alla vigilia della manifestazione di Piazza San Giovanni, il leader di Forza Italia ammette «Se sabato in piazza c’è Casapound? Non lo so e non mi interessa. C’è a rischio la libertà e se c’è questo rischio io vado dappertutto». E così dal caso “CasaPound” si arriva a quello più “delicato” che riguarda Mara Carfagna: non da oggi la vicepresidente della Camera è più vicina a tematiche e posizioni di centro-centrosinistra e il suo ruolo non va giù a tanti colonnelli di FI o agli stessi alleati Lega e Fdi. «Ritrovarsi in piazza fianco a fianco con esponenti di estrema destra, che hanno annunciato la propria presenza sabato a San Giovanni, non potrebbe che creare difficoltà in chi, come me, ha vissuto e condiviso la storia e i valori rappresentati negli ultimi 25 anni da Forza Italia. Per questo condivido le perplessità già esposte da autorevoli colleghi e l’invito rivolto al mio partito a riflettere sulla partecipazione a una manifestazione che sta assumendo una connotazione ben distante dalle nostre radici liberali, moderate, riformiste», ha spiegato ieri la Carfagna in merito alla piazza di Roma dove, evidentemente, non parteciperà. Se ci aggiungiamo l’endorsement di Matteo Renzi all’apertura della Leopolda – «La vorrei in una prossima Leopolda e le vorrei dare nel partito un ruolo da assoluta protagonista» – la situazione di Carfagna e Forza Italia è forse arrivata all’epilogo di una lunga storia costernata ultimamente da tanti incidenti di percorso.



