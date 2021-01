Centrodestra oggi da Mattarella/ Crisi Governo: Conte, Elezioni e questione morale

Oggi pomeriggio i leader del Centrodestra compatto si recheranno al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: il tema è sempre la crisi di Governo, come ribadito ieri nella nota congiunta in cui Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi, Giovanni Toti e Maurizio Lupi chiedono al Colle un intervento deciso per non far passare in “sordina” la mancanza sostanziale di maggioranza in Parlamento (o meglio, al Senato) del Governo Conte-2. A salire al Quirinale dovrebbero essere Salvini, Meloni e Tajani ma – secondo fonti della Rai – non è esclusa la presenza, quantomeno in videoconferenza, di Silvio Berlusconi.

Dopo il doppio voto unanime in Parlamento ieri sullo scostamento di bilancio, il Centrodestra ribadirà di aver sostenuto i provvedimenti anti-Covid per non lasciare l’Italia senza ristori e indennizzi ma chiede immediatamente un cambio di passo alla guida del Paese dopo le vicende politiche di queste ultime settimane. La crisi di Governo aperta da Matteo Renzi e Italia Viva ha portato una fiducia risicatissima al Senato, con l’esecutivo rimasto in maggioranza relativa e “appeso” ai voti dei senatori a vita, dei responsabili raccattati in extremis (3 da Forza Italia, qualcuno dal Gruppo Misto e qualche ex M5s).

I TEMI DEL VERTICE COLLE-CDX

«Il Paese non può restare ostaggio di un governo incapace, arrogante e raccogliticcio. Si tratta di una minoranza di governo che continua la sfacciata e scandalosa compravendita di parlamentari e che non si fa scrupoli a imbarcare chi, eletto col centrodestra, ha tradito l’impegno preso con gli elettori», hanno spiegato ieri nella nota congiunta dopo il vertice a Roma tra i leader di Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Cambiamo! e Noi con l’Italia. Diversi dunque i temi che il Centrodestra presenterà al Presidente della Repubblica, in primis la “differenza” con quanto avvenuto nel 2018 quando non venne affidato l’incarico al Cdx dopo le Elezioni Politiche del 4 marzo proprio perché mancanti alcuni voti al Senato e con una maggioranza che sarebbe stata “raccogliticcia”. Un altro dei temi principali che il Centrodestra proporrà al Capo dello Stato è invece certamente quella “questione morale” con la quale così tante volte la sinistra negli anni ha attaccato Berlusconi, Meloni e Salvini: la caccia ai parlamentari e la “compravendita” di senatori per poter rimanere in sella viene identificato aspramente dai leader di Centrodestra come il motivo principale per la cacciata del Presidente Conte e la costituzione o di un Governo “di scopo” oppure di voto anticipato diretto.

Nell’intervista al Corriere della Sera Giorgia Meloni ha poi ricordato come al momento «questo esecutivo non ha i numeri in quanto non ha la maggioranza in 10 commissioni su 14». Il Cdx chiede le dimissioni immediate di Giuseppe Conte con la speranza che ‘l’arbitro’ Mattarella possa arrivare a sciogliere le Camere e indire Elezioni; in alternativa, per la leader di Fratelli d’Italia, «si può verificare le condizioni per un incarico al centrodestra, che a differenza di questa maggioranza è formato da una coalizione coesa. Temo però che ci troveremmo di fronte a numeri insufficienti o risicati anche in questo caso».



