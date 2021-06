Centrodestra, scontro Giorgetti-Tajani su Comunali/ Lite Lega-FI, Salvini “paciere”

Prosegue il confronto all’interno del Centrodestra per individuare i candidati in vista delle elezioni comunali, ma la tensione non manca. I colleghi di Adnkronos hanno reso nota un’accesa discussione tra Giancarlo Giorgetti, numero due della Lega, e Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia. Il titolare del Mise, considerato lo stallo, avrebbe proposto di far scegliere i candidati ai partiti più grandi della coalizione, ovvero Lega e Fratelli d’Italia…

Antonio Tajani/ "Con Arcuri non vaccinavamo nessuno, con Figliuolo è cambiato tutto"

Parole che non sono passate inosservate al rappresentante degli azzurri. «Quando Forza Italia era al 25-30 per cento e voi al 4% non parlavi così», il commento di Tajani. Clima rovente in casa Centrodestra, tanto da spingere Matteo Salvini a intervenire da “paciere”: l’agenzia di stampa spiega che il leader della Lega avrebbe mediato tra Giorgetti e l’ex presidente del Parlamento europeo, invitandoli a ragionare con spirito unitario di coalizione.

Israele, Isaac Herzog eletto nuovo Presidente/ Laburista anti-Netanyahu dopo Rivlin

Centrodestra, scontro Giorgetti-Tajani su Comunali

Fonti del Centrodestra hanno confermato che la fumata bianca sui nomi dei candidati alle amministrative è dietro l’angolo, Adnkronos cita il “lodo Cesa”, che potrebbe accontentare tutti. Il segretario dell’Udc infatti avrebbe proposto una ripartizione: il candidato di Milano scelto dalla Lega, il candidato di Roma scelto da Fratelli d’Italia, i candidati di Bologna e Calabria scelti da Forza Italia. Una soluzione che potrebbe accontentare tutti: fissato un appuntamento per martedì per provare a chiudere un accordo sulla griglia dei nomi. Conferme da Giorgia Meloni: «Gli alleati hanno chiesto altro tempo, ma martedì chiudiamo. L’unica cosa che non possiamo fare è perdere altro tempo, è questo ciò che chiedo agli alleati», le sue parole a Porta a porta.

LEGGI ANCHE:

SIMONE UGGETTI/ "Le scuse di Di Maio hanno dato risalto alla mia assoluzione"

© RIPRODUZIONE RISERVATA