Centrodestra video conferenza stampa/ “Ok scostamento, le nostre proposte al Governo”

Il Centrodestra darà l’ok allo scostamento di bilancio: a darne la conferma sono stati i tre leader della coalizione, reduci dal vertice di ieri e intervenuti oggi in conferenza stampa. «Il Centrodestra unito ha votato alla Camera a favore dello scostamento di bilancio e lo farà anche al Senato. Abbiamo lavorato perché la maggioranza e il Governo accogliessero principi che sono per noi fondamentali come la tutela dei lavoratori autonomi, per impedire che una parte del Paese non venisse tutelata in un momento così grave come quella della crisi sanitaria e economica che stiamo affrontando. Abbiamo insistito perché ci fosse anche una moratoria fiscale sempre a tutela di questa parte dell’Italia», ha esordito Antonio Tajani, braccio destro di Silvio Berlusconi.

L’esponente di Forza Italia ha poi sottolineato: «È un sostegno che non ha nulla a che vedere con un sostegno al Governo: siamo diversi, alternativi, in questo momento abbiamo fatto prevalere l’interesse dell’Italia e degli italiani. Ora ci auguriamo e siamo convinti che il Governo manterrà tutti gli impegni presi anche nel prossimo scostamento di bilancio, affinchè l’Italia possa affrontare con determinazione questa crisi, affinchè l’Italia possa uscire da un momento di grave difficoltà». E ancora: «Il Centrodestra ha dato un segno di grande responsabilità e di attaccamento ai valori fondanti della nostra coalizione, che mettono sempre in primo piano l’interesse della persona, dei lavoratori e chi può creare lavoro».

CENTRODESTRA, VIDEO CONFERENZA STAMPA SALVINI-MELONI-TAJANI

«Noi abbiamo costretto il Governo a riconoscere qualcosa che denunciamo da mesi: sono stati abbandonati milioni di italiani. Fino ad oggi il Governo lo ha negato, dovendo scrivere nella richiesta di scostamento di bilancio che le risorse andranno a quelle categorie, conferma quello che sosteniamo da mesi. Ci dà ragione dopo mesi», ha spiegato Giorgia Meloni nel corso della conferenza stampa del Centrodestra. La leader di Fratelli d’Italia ha poi messo in risalto: «Dimostriamo che l’assenza di dialogo non era responsabilità dell’opposizione ma del Governo: non c’è differenza tra quello che abbiamo fatto oggi e quello che abbiamo fatto nell’ultimo scostamento di bilancio. La scorsa volta il Governo non fu disponibile e noi ci astenemmo dal voto, oggi abbiamo fatto le stesse proposte e la maggioranza ha cambiato idea».

Ultimo a parlare per il Centrodestra è stato Matteo Salvini: «È stato un bel successo, finalmente il Governo si è reso conto che da solo non va da nessuna parte. Se andrà avanti questo percorso di ascolto, è solo l’inizio: penso a un tavolo comune sulla scuola, su questo il Centrodestra ha proposte comuni. Siamo disponibili già domani in diretta streaming». Il segretario federale della Lega ha poi evidenziato: «Incredibilmente in tempo di Covid la maggioranza impegnerà la Camera per giorni con la cancellazione dei decreti sicurezza: penso che il Centrodestra unito saprà dare battaglia, se il Governo e la maggioranza hanno a cuore il bene dell’Italia tolgano dalla scena i decreti clandestini e parliamo di lavoro e di salute».





© RIPRODUZIONE RISERVATA