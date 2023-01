C’era una volta il principe azzurro/ Su Italia 1 il film d’animazione della Vanguard

C’era una volta il principe azzurro, film di Italia 1 diretto da Ross Venkour

C’era una volta il principe azzurro va in onda su Italia 1 per la prima seratadi oggi, sabato 21 gennaio, a partire dalle ore 21:20, un film di genere animazione. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2018 negli Stati Uniti d’America dalla casa di produzione Vanguard Animation.

La regia del film C’era una volta il principe azzurro è stata affidata a Ross Venkour il quale si è occupato anche dello sviluppo del soggetto e della sceneggiatura mentre il montaggio è stato realizzato da Roy Neal.

Le musiche del film C’era una volta il principe azzurro sono di Tom Howe e nella versione originale hanno prestato la loro voce ai veri personaggi degli artisti piuttosto conosciuti come Demi Lovato, Wilmer Valderrama, Nia Vardalos, Avril Lavigne e Ashley Tisdale.

C’era una volta il principe azzurro, la trama del film

La vicenda di C’era una volta il principe azzurro parla del povero principe azzurro che quando era un tenero bambino è stato maledetto da una consigliera di suo padre conosciuta con il nome di Nemesi Maldamore. Questa maledizione permette al giovane principe di poter conquistare qualsiasi donna trovi lungo il suo percorso per cui ci saranno tantissime principesse e non solo che si innamoreranno perdutamente di lui tra cui le varie Biancaneve, Cenerentola e la Bella addormentata nel bosco. Il giovane principe decide di gestire contemporaneamente i finanziamenti con queste tre straordinarie bellezze del mondo dei cartoni animati ma vuole assolutamente essere felice e per avere questo deve necessariamente incontrare il suo vero amore.

La leggenda spiega infatti che questo terribile incantesimo che lo condanna all’infelicità può essere spezzato solo ed esclusivamente se nel giorno del suo ventunesimo compleanno riuscirà finalmente a trovare il suo vero amore.

Tuttavia le cose sembrano complicarsi perché suo padre il re è abbastanza stanco della leggerezza con cui si occupa delle varie vicende di corte soprattutto dei suoi tanti appuntamenti garantiti che risultano essere ormai ingestibili e così lo invia ad andare verso terra lontane per una missione particolare che avrà come principale obiettivo proprio quello di trovare il suo vero amore.

In questa missione sarà supportato da un uomo di fiducia del re senza tuttavia accorgersi che in realtà si tratta di una ladra di gioielli che a sua volta è stata maledetta quando era giovane dalla stessa strega ma con un sortilegio differente ossia non è in grado di provare amore per nessuno. Durante questa straordinaria avventura i due principali protagonisti avranno modo di conoscersi e di capire meglio le qualità dell’altro per trovare finalmente quel filo di passione che aiuterà entrambi a superare il sortilegio della strega.











