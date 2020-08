C’era una volta il West/ Su Rai 3 il film di Sergio Leone con Henry Fonda

C’era una volta il West va in onda su Rai 3 per la prima serata di oggi, sabato 15 agosto, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola italiana realizzata nel 1968 da diverse case cinematografiche con distribuzione gestita dalla Euro International Film. La regia del film è stata firmata da Sergio Leone il quale si è occupato anche del soggetto e della sceneggiatura in collaborazione con Dario Argento, Bernardo Bertolucci e Sergio Donati. Il montaggio di questo film è stato realizzato da Nino Baragli, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Tonino Delli Calli mentre le musiche della colonna sonora sono state composte dall’indimenticabile maestro Ennio Morricone. Nel cast di questo film tanti volti noti del cinema internazionale tra cui Claudia Cardinale, Henry Fonda, Jason Robards, Charles Bronson, Gabriele Ferzetti, Paolo Stoppa, Wood Strode e Jack Elam.

C’era una volta il West, la trama del film

Ecco la trama di C’era una volta il West. Ci troviamo in una sperduta cittadina del west ed in particolar modo all’interno di un enorme terreno dove è presente l’unica fonte d’acqua dell’intera regione. Questo terreno è stato acquistato da un imprenditore americano il quale, ben sapendo come la ferrovia dovesse passare per quelle zone, ha saputo cogliere al volo l’importante opportunità di reddito. Infatti essendo quella l’unica fonte di acqua, avrebbe potuto guadagnare un bel po’ di soldi. Tuttavia, il dirigente della compagnia che si occupa della costruzione delle ferrovie, dopo essere venuto a conoscenza di questo bieco tentativo di fare business ai danni della sua azienda, decide di inviare un pericoloso sicario di nome Frank per uccidere l’incivile proprietario.

Tuttavia, Frank prenderà atti della situazione e finirà per uccidere il proprietario e i suoi tre figli, il che mette la situazione in maniera differente. Dopo aver confezionato con grande maestria delle prove false che farebbero incriminare un noto bandito, è certo che tutto volga al meglio perchè ora la terra non ha alcun padrone.

Tuttavia quasi dal nulla compare una donna dalla vicina città di New Orleans dove ha lavorato come ex prostituta la quale asserisce di essere la moglie dell’imprenditore ucciso per cui l’unica proprietaria di tutta la terra. Mentre va avanti la costruzione della ferrovia, ci saranno in palio importanti interessi dal punto di vista economico che vedranno scontrarsi pistoleri di grande fama tra cui un uomo conosciuto con il nome di Armonica per uno scontro finale davvero successivo e drammatico.

Anche il bandito che è stato incolpato di questo assassinio fa la sua comparsa per avere vendetta nei confronti di Frank e degli uomini che sono alle dipendenze dell’agenzia che si occupa della costruzione della ferrovia. Insomma, il tutto si risolverà con un bagno di sangue finale con i vari protagonisti che si daranno la caccia in maniera vicendevole. Alla fine non solo la pistola più veloce avrà la meglio, ma anche ovviamente la mente più arguta.

Video, il trailer del film C’era una volta il West

ù



© RIPRODUZIONE RISERVATA