C’era una volta in America/ Su Rai 3 il film di Sergio Leone con Robert De Niro

C’era una volta in America è un film di genere drammatico e gangster del 1984, che andrà in onda su Rai 3 alle ore 21.20 il giorno 27 dicembre. Il film è stato diretto da Sergio Leone e prodotto da Arnon Milchan con la collaborazione di Claudio Mancini. La sceneggiatura è stata curata da Leonardo Benvenuti, Piero De Bernardi, Enrico Medioli, Franco Arcalli, Franco Ferrini e da Sergio Leone, mentre la fotografia da Tonino Delli Colli.

Il montaggio e la scenografia del film C’era una volta in America sono stati affidati a Nino Baragli, Carlo Simi, James Singelis. Il film è stato tratto dall’omonimo romanzo di Harry Grey chiamato The Hoods del 1952. Tra gli attori principali del cast del C’era una volta in America ci sono Robert De Niro, James Woods, Elizabeth McGovern, Treat Williams, Tuesday Weld, Burt Young, Joe Pesci, Danny Aiello, William Forsythe, James Hayden, Darlanne Fluegel, Larry Rapp, Dutch Miller, Robert Harper, Richard Bright, Gerard Murphy e Rusty Jacobs.

C’era una volta in America, la trama del film

Nel 1933 a New York quattro sicari cercano il gangster David “Noodles” Aaronson dopo aver assassinato la compagna Eve. Intanto lui si trova in una fumeria d’oppio per dimenticare la morte dei suoi tre amici e compari: “Patsy” (Patrick Goldberg), “Cockeye” (Philip Stein) e “Max” (Maximilian Bercovicz).

I sicari riescono a trovarlo, ma David riesce a fuggire, salendo poi su un treno in partenza verso Buffalo, per rifarsi una nuova vita. Nel 1968 Noodles, ormai ultrasessantenne, torna a New York e si stabilisce presso il locale dell’amico Fat Moe. Ripercorre tanti ricordi, da quando ha conosciuto Deborah, la sorella dell’amico Moe, che si rivelerà l’amore della sua vita fino all’inizio della sua vita criminale, fatta di detenzione, conclusasi nel 1932. Nel 1933 incontra Eve dopo aver perso Deborah.

Nel 1968 David incontra nuovamente Deborah, apprendendo che era stata amante del senatore Bailey, che scopre essere il suo vecchio amico Max che nel 1933 si era fatto credere morto. David vuole uccidere l’uomo, ma alla fine desiste dal farlo. Dopo essersene andato vede il vecchio amico Max sparisce dietro un camion della nettezza urbana, forse lanciatosi nelle lame compattatrici.











