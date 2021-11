C’era una volta Vigata, la serie sui romanzi di Andrea Camilleri/ I tre film su Rai 1

C’era una volta Vigata: i romanzi storici di Andrea Camilleri

“C’era una volta Vigata” è una serie composta, al momento, da tre film basati sui romanzi di Andrea Camilleri, che non vedono come protagonista il celebre commissario Montalbano. Il primo film tv è “La mossa del cavallo”, andato in onda su Rai 1 il 26 febbraio 2018. Ispirato all’omonimo romanzo di Camilleri pubblicato nel 1999, il film è diretto da Gianluca Maria Tavarelli e scritto da Andrea Camilleri insieme a Francesco Bruni e Leonardo Marini. Il protagonista, l’ispettore Giovanni Bovaro, è interpretato da Michele Riondino, nei panni dell’ispettore Giovanni Bovara, attore noto per la serie “Il giovane Montalbano”, dedicata alle vicende giovanili del commissario. Alla sua prima messa in onda “La mossa del cavallo” ha conquistato 7.966.000 spettatori pari al 32.3% di share. Il secondo film della serie è “La stagione della caccia”, che andrà in onda questa sera in replica su Rai 1.

La stagione della caccia C'era una volta a Vigata/ Film romanzo storico di Camilleri

I tre film della serie “C’era una volta Vigata”

Trasposizione televisiva del romanzo “La stagione della caccia” di Andrea Camilleri pubblicato nel 1992, il film è diretto da Roan Johnson e scritto da Andrea Camilleri insieme a Francesco Bruni e Leonardo Marini. Nel cast troviamo Francesco Scianna, Miriam Dalmazio, Tommaso Ragno, Ninni Bruschetta, Giorgio Marchesi, Alessio Vassallo e Donatella Finocchiaro. Andato in onda per la prima volta il 25 febbraio 2019 il film ha conquistato 7.115.000 spettatori pari al 30.8% di share. Infine, nel 2020, è andata in onda su Rai 1 il film “La concessione del telefono”, adattamento dell’omonimo romanzo di Andrea Camilleri pubblicato nel 1998. Il terzo capitolo della serie “C’era una volta Vigata” è stato diretto Roan Johnson. Trasmesso in prima serata su Rai 1 il 23 marzo 2020, il film ha conquistato 4.118.000 spettatori pari al 15% di share. Il protagonista, Pippo Genuardi, è interpretato da Alessio Vassallo.

