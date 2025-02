C’eravamo tanto amati – è una commedia italiana del 1974 che Rete4 trasmetterà sabato 15 febbraio 2025 alle 16:15. La pellicola è stata distribuita da Delta – Videogram, Number One Video e L’Unità Video, ed è prodotta da Pio Angeletti e Adriano De Micheli per Dean Film, Delta Film e Deantir. La regia porta la firma di Ettore Scola, uno dei più grandi maestri del cinema italiano, scomparso il 19 gennaio 2006. Con una carriera lunga 71 anni, Scola ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti per la migliore sceneggiatura e la migliore regia, tra cui due premi al Festival di Cannes, uno al Festival di Berlino, sei David di Donatello, otto Nastri d’Argento, un César e ben tredici nomination.

Tra le onde delle Hawaii, film in onda stasera su Rai 2/ Sentimenti... tra i fornelli (14 febbraio 2025)

Il film vanta un cast straordinario, un vero e proprio ensemble di talenti leggendari: Vittorio Gassman, Stefania Sandrelli, Vittorio De Sica, Lella Fabrizi, Nino Manfredi, Giovanna Ralli, Stefano Satta Flores, con la partecipazione di figure iconiche come Federico Fellini e Marcello Mastroianni. Le musiche, curate magistralmente da Armando Trovajoli, arricchiscono l’opera con una colonna sonora indimenticabile.

Luigi e Isolina Papini, chi sono i genitori di Roberto Benigni? "Eravamo poveri"/ "Mamma era analfabeta"

C’ERAVAMO TANTO ARMATI: LA TRAMA DEL FILM IN ONDA SU CANALE 5

C’eravamo tanto amati – è ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale e racconta la storia di tre amici provenienti da ceti sociali e città diverse, legati da un’amicizia sincera e affettuosa. Alla fine del conflitto, ciascuno di loro riprende la propria strada, animato dall’entusiasmo di ricominciare e con grandi aspettative per il futuro. Antonio, torna a Roma per riprendere il suo lavoro come portantino in ospedale. Gianni, decide di tornare a Pavia per completare gli studi universitari e ottenere finalmente la laurea in giurisprudenza. Nicola, il più intellettuale del gruppo con una profonda passione per il cinema torna a Nocera Inferiore per lavorare come insegnante.

Maria Cristina de Almeida Guimarães è esistita realmente?/ Chi è la terza e ultima moglie di Tommaso Buscetta

Dopo qualche tempo, Antonio e Gianni si incontrano in un ristorante. Gianni ha terminato gli studi ed è diventato avvocato, mentre Antonio, continua a fare il portantino. Tuttavia, nella sua vita è sopraggiunta una novità: la fidanzata Luciana. Antonio presenta Luciana a Gianni, ma quest’ultimo non tarda a conquistarla, salvo poi abbandonarla. In seguito si sposa con Elide, la figlia di un costruttore disonesto entrando a sua volta in quel sistema corrotto e difendendo gli interessi dell’uomo come avvocato. Nel frattempo, Nicola si è sposato ed è diventato padre, ma viene accusato di incitare odio nella scuola in cui insegna e per questo perde il lavoro. Decide quindi di trasferirsi a Roma alla ricerca di nuove opportunità. Qui si ritrova con Antonio.