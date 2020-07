Ceres, gaffe e scuse a Bruno Peres e Roma/ “Tweet inopportuno, c’è grande rispetto”

L’ironia della Ceres stavolta non colpisce nel segno. L’azienda che produce la celebre birra ha fatto infuriare i tifosi della Roma a causa di un tweet su Bruno Peres. Nel post è ritrattato l’esterno brasiliano al fianco di una bottiglia della birra e poi c’è la didascalia “Stop sending me this shit”, che in italiano vuol dire “Smettetela di mandare questa mer*a”, letteralmente. Il tweet in questione ha fatto discutere, e neppure poco. Non è affatto piaciuto ai tifosi giallorossi, che hanno attaccato duramente l’azienda. Stavolta la presa in giro non è riuscita. I profili social della Ceres sono molto attivi e sono famosi anche per l’ironia con cui commentano anche vicende che sono lontane dal loro mondo. Forse stavolta hanno voluto scherzare sull’appellativo che qualche tifoso della Roma aveva dato al terzino brasiliano – Bruno Ceres appunto – dopo l’incidente del 2018 in Lamborghini. Tra l’altro anche i colori della birra Ceres richiamano la maglia giallorossa…

CERES, PRIMA GAFFE SU BRUNO PERES E ROMA POI SCUSE

Un’ora fa circa la Ceres ha deciso di chiudere il caso con un messaggio di scuse rivolto a Bruno Peres, alla Roma e ai suoi tifosi. «Porgiamo le nostre più sincere scuse alla A.S. Roma S.p.A., alla Soccer S.a.S. di Brand Management s.r.l. e a Bruno da Silva Peres per il contenuto per il contenuto del tweet del 20 luglio che, contrariamente alle nostre intenzioni, è risultato inopportuno», recita il tweet pubblicato oggi. Ma la Ceres chiede scusa anche per «l’utilizzo non autorizzato dell’immagine, dei marchi e dei segni distintivi As Roma, oltre che dell’immagine del suo calciatore». E quindi ha concluso: «Manifestiamo grande rispetto per la squadra e per lo sportivo». Ma Bruno Peres aveva già trovato il modo di rispondere all’azienda, cioè segnando alla Spal, come ha fatto notare un tifoso giallorosso tra i commenti al tweet pubblicato poco fa. «Peres vi ha risposto in campo, con due gol. Bella figura che avete fatto».





© RIPRODUZIONE RISERVATA