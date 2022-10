Cerimonia della campanella, cos’è/ Diretta tv video: rito del “passaggio” tra premier

La cosiddetta “cerimonia della campanella” andrà in scena nelle prossime ore a Palazzo Chigi in virtù del cambio di Governo: si tratta, infatti, di un tradizionale rito simbolico che segna formalmente il passaggio di potere tra il presidente del Consiglio uscente e quello entrante, in questo caso Mario Draghi e Giorgia Meloni. La scelta dell’oggetto che rappresenta il comando del Paese ricade sulla campanella in quanto è lo strumento con cui si dà inizio alle riunioni del Consiglio dei Ministri.

La procedura è ormai assodata, dato che viene ripetuta ormai da decenni. In occasione del giorno dell’insediamento del nuovo Governo, dopo il giuramento nel salone dei Corazzieri, la neo Premier verrà accompagnata a Palazzo Chigi e, attraverso lo Scalone d’Onore, arriverà nel Salone dei Galeoni, dove verrà accolto dal presidente uscente. Insieme entreranno nello Studio presidenziale per un incontro riservato, per poi tornare nel Salone dei Galeoni, dove si celebrerà la cerimonia della campanella. Un commesso consegnerà su un apposito vassoio a Giorgia Meloni a campanellina dorata con la quale “dirigerà” le riunioni del Cdm nella sala del Mappamondo, a favore di telecamere, tra i flash dei fotografi presenti. Mario Draghi abbandonerà l’edificio a piedi, dopo avere ricevuto gli onori militari.

COS’È CERIMONIA DELLA CAMPANELLA E I PRECEDENTI

La cerimonia della campanella nasceva 26 anni fa, nel maggio del 1996, quando Romano Prodi subentrò a Lamberto Dini. Il rito si ripeterà oggi, domenica 23 ottobre 2022, alle ore 10:30. Ma è stata ripetuta innumerevoli volte nella storia della politica italiana, anche nel periodo contraddistinto dalla pandemia di Covid-19, quando veniva promosso il distanziamento sociale. Alcuni episodi però sono passati agli onori di cronaca più di alti. Il tradizionale rito simbolico infatti molto spesso non cela i dissapori tra il vecchio e il nuovo potere.

Il caso più recente di questa tipologia risale al 2014, quando il passaggio di consegne fu particolarmente glaciale. I protagonisti erano l’uscente Enrico Letta e l’entrante Matteo Renzi, che non si scambiarono praticamente alcuna parola. È stato piuttosto bizzarro, invece, il momento in cui il Premier Giuseppe Conte, nel settembre 2019, si passò la campanella da una mano all’altra per rappresentare i suoi due Governi. Oltre al Conte bis, ci sono solo due precedenti di un capo del governo che subentra a se stesso: Massimo D’Alema, nel ’99, e Silvio Berlusconi, nel passaggio al ter, nel 2005. Ma in entrambi i casi la campanella non sia stata mai “suonata”, almeno davanti ai media.

CERIMONIA DELLA CAMPANELLA IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO

La cerimonia della campanella si terrà oggi, domenica 23 ottobre 2022, a Palazzo Chigi alle ore 10:30. Il passaggio di consegne tra il presidente del Consiglio uscente Mario Draghi e la premier subentrante Giorgia Meloni può essere seguito in diretta tv sui canali Rai, Mediaset e La7, oltre che sui canali all news. Ad esempio, su Rai 1 la diretta parte alle ore 10:25. Cinque minuti prima parte Rete 4 con uno Speciale . All’appello presente anche La7 con Enrico Mentana, che ha seguito l’iter di formazione del nuovo governo. Ovviamente è prevista la diretta tv su RaiNews24, TgCom24 e Sky Tg24. A disposizione anche le piattaforme di streaming come RaiPlay, Mediaset Infinity e SkyGo, insieme al sito ufficiale di La7.













