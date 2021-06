Cerimonia di apertura Europei 2020/ Diretta streaming video Rai 1: show a Roma

CERIMONIA DI APERTURA EUROPEI 2020: 16 MILA SPETTATORI ALL’OLIMPICO DI ROMA!

Una breve ma intensa cerimonia di apertura degli Europei 2020 andrà in scena questa sera allo stadio Olimpico di Roma attorno alle ore 20.35 per “lanciare” l’attesissima partita inaugurale Turchia Italia e l’intera manifestazione, l’Euro 2020 itinerante in ben undici città del Vecchio Continente, che è slittato di un anno a causa della pandemia di Coronavirus e in questa estate 2021 sarà impreziosito da una cornice di pubblico almeno parziale. Ad esempio allo stadio Olimpico di Roma saranno circa 16.000 gli spettatori in loco, che si godranno lo spettacolo della cerimonia di apertura, garantito ad esempio da grandi nomi della musica italiana ed internazionale come Andrea Bocelli oppure Bono Vox, Martin Garrix e The Edge, autori dell’inno degli Europei 2020 “We are the people” (anche se la loro sarà un’esibizione virtuale). Stiamo però pur sempre parlando di calcio, dunque saranno mattatori anche le due glorie calcistiche della Capitale, Alessandro Nesta e Francesco Totti (in rigoroso ordine alfabetico), prima di cedere naturalmente la parola al campo per Turchia Italia, la prima delle 51 partite in programma agli Europei 2020 che ci terranno compagnia per un mese esatto, da stasera sino alla finale che sarà a Wembley (Londra) domenica 11 luglio.

DIRETTA CERIMONIA DI APERTURA EURO 2020 IN STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

Naturalmente la cerimonia di apertura degli Europei 2020 sarà visibile in diretta tv su Rai 1 e Sky Sport subito prima della partita degli azzurri. Si tratterà come detto di un evento piuttosto breve, perfetto “antipasto” per le emozioni che poi speriamo possano arrivare anche dalla partita. Di conseguenza, sarà doppia anche la possibilità della diretta streaming video, che sarà fornita da Rai Play per tutti e da Sky Go tramite abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

CERIMONIA DI APERTURA EUROPEI 2020: IL PROGRAMMA

Ci saranno dunque Alessandro Nesta e Francesco Totti ad accogliere i tifosi nella cerimonia di apertura degli Europei 2020. Non ci sarà purtroppo il sorvolo delle Frecce Tricolori, la pattuglia acrobatica italiana che avrebbe reso il cielo di Roma parte integrante dello spettacolo, ma le emozioni comunque non mancheranno. La banda musicale della Polizia di Stato in divisa storica suonerà il brano Guglielmo Tell di Gioacchino Rossini, mentre 24 grandi palloncini, ognuno dei quali simboleggia uno dei Paesi partecipanti a Euro 2020, sfileranno accanto alla guardia d’onore della Polizia a cavallo, portati in scena da ballerini e giovani atleti del gruppo sportivo Fiamme Oro.

I palloni, grazie a uno speciale sistema motorizzato che permette di farli salire e scendere in sincronia con la musica, creeranno una coreografia verticale sopra il campo. In seguito Andrea Bocelli canterà il Nessun Dorma della “Turandot” di Giacomo Puccini mentre i 24 palloncini insieme formeranno un unico mazzo circondato da un’esplosione di fuochi pirotecnici colorati che domineranno l’intero tetto dello stadio. Non mancherà la performance virtuale in 3D di Bono Vox, Martin Garrix e The Edge sulle note dell’inno di Euro 2020, poi la cerimonia di apertura degli Europei 2020 cederà il passo a Turchia Italia…



