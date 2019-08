Certamente, forse/ Video, su Italia 1 il film con Ryan Reynolds (oggi, 24 agosto)

Certamente, forse andrà in onda oggi 24 agosto alle 16.30 su Italia 1. Si tratta di una pellicola di produzione statunitense che vede la regia del bravo Adam Brooks. Il regista ha avuto ai suoi ordini attori del calibro di Ryan Reynolds, Abigail Breslin e Elizabeth Banks ed ha prestato la sua opera anche per comporre la bella sceneggiatura della pellicola. Il film prodotto nel 2008 dalla Universal Pictures si poggia su un soggetto ascrivibile al genere delle commedie sentimentali, esso non è di certo una prima televisiva essendo stato inserito parecchie volte all’interno dei palinsesti televisivi italiani.

“Certamente, forse”: la trama del film

Diamo ora uno sguardo alla trama di Certamente, forse. William Hayes è un giovane pubblicitario di meno di 40 anni, la sua vita è dedicata alla figlia Maya, stante il divorzio che ha portato alla separazione dalla moglie Sara. Un giorno prendendo a scuola la ragazzina William deve far fronte alle domande di Sara, in classe si è tenuta infatti la prima lezione di educazione sessuale e la figlia vuole sapere come i propri genitori si sono conosciuti. William decide di fare un gioco con la bimba, egli racconterà alla ragazzina tutta la sua vita sentimentale cambiando il nome delle proprie donne del passato, toccherà alla figlia indovinare chi è sua madre. Il giovane consulente si lancia cosi nel racconto della sua vita partendo da quando prestava la sua opera come pubblicitario per la campagna elettorale di Bill Clinton. Sara conoscerà dai racconti del padre Emily, April, Summer. I ricordi fanno cosi riaffiorare i vecchi amori nella mente dell’uomo, amori che sembravano sopiti ma che invece hanno avuto un ruolo importante nella vita sentimentale di Will. Soprattutto l’infatuazione di April ritorna con tutta la sua forza e porta l’umo a chiedere alla ragazza di andare a conoscere la vecchia fiamma. Padre e figlia si recano cosi nella nuova casa di April e qui dopo un iniziale reticenza della donna riescono ad entrare nell’appartamento di lei. L’uomo confessa i suoi sentimenti alla vecchia compagna affermando che non aveva risposto alle sue avance per non ferire la donna che poi avrebbe, forse sbagliando, sposato, a conferma della tesi che April aveva colpito il suo cuore porta un libro che la donna gli aveva chiesto di acquistare, sarà quello il dono che suggellerà, forse, l’inizio di un nuovo amore.

Il trailer del film “Certamente, forse”





