Certificatori 110%/ Piovono sanzioni pesanti: fino a 2000 e sospensione “dall’albo”

Con l’aumentare delle agevolazioni statali, anche i certificatori del 110% sono in costante crescita. In Lombardia, già 15 anni fa queste figure che avevano e hanno lo scopo di accertare la conformità energetica degli appartamenti, erano in forte sviluppo.

Oggi, tali figure vengono formate da quella società che tanti anni fa nacque proprio in Lombardia, Cened. Essa è un centro di competenza di ARIA per l’efficienza energetica in edilizia. Il problema però, sono le sanzioni arrivate oggi ai danni di tanti certificatori 110% proprio nel capoluogo del Nord Italia.

Certificatori 110% in Lombardia: multe senza sosta

I certificatori del 110% hanno l’obiettivo di accertarsi – come si intuisce dal nome stesso – che l’APE energetica sia conforme alle direttive vigenti. In Lombardia specialmente, vi sono degli accertamenti più approfonditi comandati dall’ente di accreditamento stesso, oltre che dall’uso di software specifici.

Nel momento in cui un certificatore firma un documento che non è conforme alla normativa, per lui può arrivare non solo una multa ingente (fino a 2.000€), ma anche la sospensione dall’elenco delle figure che potrebbero occuparsi di questa mansione.

A spiegarlo nei dettagli è l’ingegnere Valentina Belli di Aria, che riassume:

«In particolar in modo, il sistema di calcolo viene sviluppato in house dall’ente di accreditamento. l’architettura del nostro sistema è studiata per segnalare immediatamente al professionista le eventuali incongruità, grazie a una serie di messaggi alert o addirittura al blocco della procedura, nel caso in cui i dati immessi non risultino possibili. Questo consente un primo controllo generale e di partenza».

Gli APE sottoposti ad un accertamento più approfondito, sono quelli il cui software di monitoraggio restituisce più segnali di incongruenza ed errore. Sicuramente, rispetto ai controlli eseguiti le sanzioni erogate ai certificatori del 110% non sono poi così tante.

Sono stati effettuati 530 accertamenti con sopralluogo e ben 1.700 documentali. Quanto alle multe irrogate a tali figure, sono circa 300, dovute alla predisposizione dell’Ape non conforme alla norma.











