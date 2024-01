Certificazione Parità di Genere/ Alla ricerca di consulenti a 500€ a giornata (oggi 18 gennaio 2024)

Ultimamente, la Certificazione sulla Parità di Genere è molto richiesta dalle PMI. Motivo per cui la stessa Unioncamere, ha promosso l’offerta di lavoro che mira alla ricerca di consulenti specializzati in questa misura, che offrano supporto di natura tecnico assistenziale.

La Certificazione sulla Parità di Genere dev’essere posseduta a patto di godere dei requisiti contenuti nell’articolo 46-bis del decreto legislativo numero 198/2006. Ecco perché figure come i consulenti tecnici, diventano indispensabili per le PMI (che si assicureranno di farla conseguire con successo).

Certificazione Parità di Genere: requisiti e scadenza per la domanda

Sull’ottenimento della Certificazione della Parità di Genere c’è stato un boom di richieste, alcune delle quali non potevano essere accolte per mancata dei requisiti minimi. Ecco perché, l’Unioncamere, ha previsto un’offerta lavorativa destinata alle persone fisiche con partita IVA, che diventeranno ufficialmente dei “consulenti tecnici e di accompagnamento” per le PMI interessate a promuovere la parità di genere sul lavoro.

La domanda dev’essere inviata entro il 5 febbraio del 2024 iscrivendo al Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo). L’offerta è destinabile ad un’azienda o ai liberi professionisti che vorrebbero migliorare la loro reputazione, attraverso la promozione della parità di genere sul lavoro.

Chi otterrà il certificato sulla parità di genere, potrà godere di un esonero contributo previdenziale (fino ad un massimo di 50.000€), in misura massima all’1% di quanto versato. Un’agevolazione importante, considerato il pressing fiscale del territorio nazionale italiano.

L’offerta sui consulenti che presteranno supporto per far ottenere la Certificazione sulla Parità di Genere è molto allettante: 500 euro al giorno, per otto ore di lavoro e per un minimo di dieci giornate all’anno. La prestazione può essere offerta da remoto, con incontri di massimo quattro ore per ciascuna giornata.

I requisiti per accedervi sono:

Essere in possesso del titolo di laurea specialistica/magistrale prevista dall’ordinamento universitario vigente, oppure un diploma di laurea conseguito in base all’ordinamento previgente al D.M. 509/99; Essere titolare di partita IVA; Possedere le competenze tecniche sulla parità di genere, sui sistemi di gestione per la qualità (SGQ) e tutto ciò che riguarda la prassi UNI/PdR 125:2022, le norme UNI ISO 30415:2021, SA 8000 e/o alla PAS 24000, diritto del lavoro.

