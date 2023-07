Certificazione unica 2023/ Cos’altro serve presentare per ottenerla (29 luglio)

La certificazione unica del 2023 e la dichiarazione dei redditi sempre del 2023, sono due documenti che vanno di pari passo. In pratica l’una non potrebbe sussistere se non ci fosse l’altra. La prima è essenziale per fare in modo che si ottenga una dichiarazione dei redditi idonea (comprovando il reddito da lavoro e le ritenute fiscali per il periodo di interesse).

Si fa presente che la scadenza della certificazione unica del 2023 è stata già superata, dato che il termine ultimo era fissato al 16 marzo di quest’anno. C’è da dire però, che tutti gli impiegati delle PA e i pensionati, possono consultare il documento direttamente online. I primi dal sito INPS, i secondi dalla piattaforma NoiPa.

Certificazione unica del 2023 anche le esenzione dei redditi

La certificazione unica del 2023 può esser richiesta anche nel caso in cui fossero presenti delle esenzioni da redditi. Ne è un esempio l’assegno unico per i figli a carico percepito nell’anno fiscale scorso, ovvero al 2022.

Tale prestazione – entrata in vigore a marzo 2022 – ha sostituito le ulteriori forme di sostegno economico, come ad esempio le detrazioni per i figli a carico e l’assegno familiare per i figli. Il pagamento in merito all’assegno unico è mensile, e copre i periodi che vanno dal mese di marzo a quello di febbraio (dell’anno dopo), con l’importo che dipende in base all’ISEE del nucleo familiare.

Ma non è tutto, perché molti contribuenti italiani potrebbero accedere al cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate, e poter scaricare la Certificazione Unica 2023 (per l’anno fiscale 2022) e consultare i redditi esenti.

Dal momento in cui si parla di redditi esenti, l’assegno unico per i figli a carico e ulteriori redditi similari, non vanno dichiarati in fase di dichairazione dei redditi del soggetto contribuente.

Infatti, La CU di tali redditi ha solo scopi informativi, e non influisce sulle tasse da versare all’Erario.











