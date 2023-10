Certificazione unica 2023 scadenza/ Ultimo termine a brevissimo: cosa fare? (14 ottobre 2023)

La certificazione unica 2023 è quasi in scadenza. Il termine ultimo riguarda il 31 ottobre di quest’anno (2023), che segna un momento essenziale sia per i datori di lavoro che per i contribuenti in Italia, visto che sarà l’ultimo giorno per presentare il Modello 770/2023 e consegnare le Certificazioni Uniche (CU/2023) relative all’anno fiscale 2022.

Questi adempimenti riguardano i sostituti d’imposta e implicano il rispetto di diverse scadenze, prima che si possa incorrere a delle sanzioni salate. Prima delle ultime modifiche, la CU del 2022 doveva esser presentata entro e non oltre il 16 marzo, o in alternativa entro 12 giorni dal momento di cessazione del rapporto di lavoro.

Certificazione unica 2023 e scadenza: a rischio sanzioni

Oltre alla distribuzione della certificazione unica 2023 ai lavoratori, i sostituti d’imposta devono altresì inoltrare le relative documentazioni all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2023. Tuttavia, vengono previste alcune eccezioni che consentono una diversa tempistica di presentazione in base alla tipologia dei redditi inclusi nei documenti.

La legislazione italiana impone sanzioni per le Certificazioni Uniche (CU) omesse, presentate tardivamente oppure in cui vi sono degli errori, con un limite massimo di 50.000 euro all’anno per ciascun sostituto d’imposta. Tuttavia, vengono previste delle situazioni eccezionali che potrebbero ridurre la pena.

Un esempio di eccezione, si presenta nel caso in cui una Certificazione Unica (CU) contenente errori venga corretta e ritrasmessa entro 5 giorni rispetto alla scadenza, in questo caso non saranno applicate sanzioni. Se la correzione dovesse avvenire entro 60 giorni, la sanzione si riduce a 33,33 euro per ciascuna CU con errori, con un limite massimo di 20.000 euro all’anno.

Una situazione importante da verificare, è la consegna dei documenti necessari per la CU, altrimenti potrebbero verificarsi degli errori – che come visto – comporterebbero delle sanzioni piuttosto ingenti.

Suggeriamo di farsi seguire sempre dal proprio CAF oppure dal commercialista di fiducia, affinché non si presentino degli errori che causerebbero delle conseguenze economiche (sulla base della gravità commessa).











