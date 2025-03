Con una nota sui suoi canali ufficiali l’INPS ha dato il via al download e la compilazione della sua Certificazione Unica 2025, certificando quanto ricavato nell’anno di imposta scorso. Il documento può essere utilizzato da coloro che hanno assunto il ruolo di sostituti di imposta.

Si intendono quindi, contribuenti che hanno goduto di indennità di natura assistenziale, previdenziale o di supporto al reddito, così come percettori di pensione. L’ottenimento del documento CU è valido non solo tramite l’online ma anche in via cartacea (per chi desidera riceverlo via posta).

Come scaricare la certificazione Unica 2025 autonomamente

Grazie ai servizi online dell’INPS è possibile scaricare autonomamente la Certificazione Unica 2025 per l’anno fiscale scorso, in modo autonomo. Gli interessati non devono far altro che accedere alla propria area riservata tramite CNS, SPID o CIE e utilizzare il servizio telematico.

Qualora si riscontrassero delle difficoltà durante la compilazione e lo scaricamento del modulo, è possibile delegare un conoscente di fiducia ma anche un ente professionale come ad esempio il patronato oppure il CAF, così da gestire la pratica online.

I Comuni o gli enti che hanno aderito al servizio INPS, possono offrire supporto ai cittadini per svolgere la stessa pratica.

Una volta ottenuta la Certificazione Unica, i dati contenuti in quest’ultima andranno confrontati con la dichiarazione precompilata teoricamente posseduta, e in fase di errori provvedere alla sua correzione.

Ricevere la CU 2025 cartacea

Come accennato i contribuenti che lo preferiscono, possono ricevere la CU del 2025 cartacea. Per farlo è necessario recarsi ad uno sportello INPS ubicato sul territorio (a patto che vi sia il servizio di prima accoglienza), oppure tramite il call center dell’ente previo appuntamento.

In alternativa la Certificazione Unica può essere spedita al proprio domicilio facendone richiesta specifica: telefonando al numero verde 800 434320 o contattando il numero 803 164 o ancora la rete fissa 06 164164. In altri casi è possibile inoltrare la domanda all’indirizzo email seguente: [email protected].

Sempre tramite l’area online riservata ai cittadini italiani sarà possibile rettificare o modificare dei dati laddove vengano constatate delle inesattezze.