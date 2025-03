I tempi massimi per inviare la pratica telematica e trasmettere la Certificazione Unica 2025 stanno per terminare. Il 17 marzo l’Ade chiude ufficialmente l’arco temporale sufficiente per trasmettere quanto previsto ordinariamente e annualmente al fisco.

Le Cu dimostrano quanto economicamente percepito dai soggetti che hanno dei ricavi diversi dal lavoro subordinato oppure provenienti proprio da loro impiego. L’adempimento annuale spetta dunque ai soggetti classificati come “sostituti di imposta”.

Certificazione Unica 2025 entro i termini previsti

Da quest’anno la Certificazione Unica compilabile e inviabile nel 2025 prevede diverse novità. Innanzitutto la nuova documentazione prevede dei fringe benefit differenti che comportano automaticamente a delle differenze.

Tra le variazioni di cui vorremmo accennare, una delle più importanti è contenuta nell’articolo numero 3, secondo il Decreto Legge di gennaio 2025, secondo il quale snellisce la burocrazia negando l’invio della CU a chi si ritrova nel regime agevolato (forfettario).

Per i contribuenti che invece hanno un’attività autonoma e continuativa il termine ultimo è stato prorogato di due settimane, passando dunque al 31 marzo.

Nulla di diverso invece per chi deve provvedere all’invio della dichiarazione precompilata qualora la certificazione unica non rientrasse nella normativa vigente.

Le tipologie di “Certificazione Unica”

Da quest’anno il fisco italiano si è impegnato a facilitare la burocrazia, differenziando anche i tipi di Certificazione Unica: da “sintetica” a “ordinaria“. La prima è utilizzabile dai contribuenti che hanno un lavoro dipendente, la seconda spetta agli enti finanziari perché sono più ricchi di dettagli.

Entrambe le forme sono scaricabili dal portale ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, all’interno del quale è possibile scaricare il programma informatico per compilare la CU e accertarsi di eventuali errori tecnici o incongruenze delle informazioni attraverso l’iter di check.

Per abbattere le barriere linguistiche da quest’anno il documento è altresì disponibile sia in lingua slovena che tedesca.

Attenzione infine a chi deve rispettare realmente l’adempimento, escludendo ad esempio i contribuenti che nel 2024 hanno ricavato soltanto un guadagno dal loro lavoro dipendente e non percependo null’altro come “reddito differente”.