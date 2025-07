Lascerà la Juventus per oltre 37milioni di euro: l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare a breve.

Secondo gli esperti di mercato l’ufficialità potrebbe arrivare a breve: la Juventus lo cederà per 37milioni di euro.

Dopo il Mondiale per Club, i giocatori della Juventus si stanno godendo le meritate vacanze. Si tornerà a Vinovo già a metà mese e ci sarà un volto nuovo, quello dell’attaccante canadese Jonathan David, in uscita a parametro zero dal Lille, dove ha ben figurato.

Risultati Europei calcio femminile 2025, classifiche/ Diretta gol live score girone C (oggi 8 luglio)

Sul 26enne ci sono molte aspettative: attaccante veloce e agile, potrebbe trovare la sua consacrazione definitiva a Torino. Ma David non sarà l’unico colpo in attacco e sono diversi i nomi sul taccuino di Giuntoli.

Juventus scatenata sul mercato: i nomi per l’attacco

In un video pubblicato sul suo canale Youtube, il giornalista Gianni Balzarini, volto notissimo di casa Mediaset, ha parlato delle prossime mosse della Juventus sul mercato. Tudor vuole in rosa sia Francisco Conceicao e Jadon Sancho, in uscita dal Manchester United, ma per accontentare il mister croato sarà necessario fare cassa. Il nome scelto per la vendita? Nico Gonzalez che non ha convinto al 100% la società.

Infortunio Sinner, come sta?/ Nessun notizia, giocherà contro Shelton? (Wimbledon 2025, oggi 8 luglio)

Ha spiegato Balzarini: “Ve lo posso dare per certo, c’è una vicinanza lampante con Sancho. Lo United gli ha concesso la possibilità anche di non essere presente al raduno per concentrarsi meglio sul suo futuro. I rapporti tra United e Juve ci sono e sono buoni. L‘ammontare oscilla tra i 25 e i 30 milioni per il cartellino: anche lì naturalmente dovranno essere stabilite delle formule. Abbiamo la conferma del fatto che Sancho non esclude Conceicao, a meno che non venga ceduto Nico Gonzalez. Il nodo è questo, in buona sostanza”.

Il giornalista Mediaset ha concluso: “Tutti e tre non è possibile inserirli: due su tre possono essere fattibili, e questi possono essere Sancho e Conceicao. Perché Nico Gonzalez è da considerarsi ufficialmente sul mercato, questo ve lo do per certo al 100%. La Juve è in attesa di ricevere delle proposte: lavora per lasciare partire Nico Gonzalez. Ovviamente il problema è cercare di non andare sotto rispetto al suo valore, perché è stato riscattato a 37 milioni e quindi c’è la necessità un po’ di far quadrare i conti per non produrre una minusvalenza notevole”.

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2025, CLASSIFICA/ Video streaming Rai 2: il gruppo controlla la situazione! (8 luglio)

Con questi due arrivi – con Yildiz e Koopmeiners – la trequarti sarebbe al completo ma al momento a preoccupare è il reparto avanzato. La Juventus vuole rinnovare il prestito di Kolo Muani, che tanto bene ha fatto nella seconda metà di stagione, ma soprattutto vuole portare a Torino Viktor Osimhen. Il bomber nigeriano fa reparto da solo e vuole tornare in Italia. Prima però bisognerà vendere Dusan Vlahovic e non sarà facile, visto l’ingaggio da 12,5milioni di euro: per il bomber serbo c’è l’interesse dell’Al-Hilal di Simone Inzaghi.