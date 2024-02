Cervello di maiale tenuto in vita per 5 ore fuori dal suo corpo/ “Attività cerebrale non è cambiata”

Il cervello di un maiale è stato tenuto fuori dal corpo dello stesso animale, perfettamente in vita, per ben cinque ore. Questo l’esperimento, per certi versi macabro, che è stato effettuato da un team di ricercatori americani del Programma Rare Brain Disorders della University of Texas Southwestern Medical Center, che hanno collaborato assieme ai colleghi dell’Heart and Vascular Center del Brigham and Women’s Hospital, della The Erik Jonsson School of Engineering and Computer Science e di altri istituti, così come si legge su Fanpage. L’esperimento è stato portato a termine grazie ad un nuovo macchinario progettato appositamente per lo scopo, e per cinque ore l’attività cerebrale del cervello del maiale non ha registrato dei cambiamenti, se non minime o quasi nulle modifiche, hanno fatto sapere gli stessi scienziati.

Bologna, doppio trapianto midollo e microbiota su bimbo di 3 anni/ "È il più piccolo mai trattato in Europa"

L’obiettivo è quello di poter studiare il cervello umano così come mai fatto fino ad ora, mantenendo in vita l’organo ma togliendolo dal suo habitat naturale. Lo stesso progetto può fare anche da apripista a novità nel campo cardiochirurgico, con la possibilità di inediti interventi a cuore fermo. Il cervello del maiale è stato trasferito nell’apposito macchinario attraverso l’isolamento del flusso sanguigno, di modo da rendere lo stesso organo indipendente dal corpo, esperimento condotto dal professor Juan M.Pascual, docente di neurologia, pediatria e fisiologia presso il Dipartimento di Neurologia dell’ateneo di Dallas.

Asintomatici Covid in quarantena anche se sani: niente indennità Inps/ Fine copertura finanziaria dal 2022

CERVELLO DI MAIALE TENUTO IN VITA PER 5 ORE FUORI DAL SUO CORPO: I POSSIBILI RISVOLTI

“Questo nuovo metodo consente la ricerca che si concentra sul cervello indipendentemente dal corpo, permettendoci di rispondere a domande fisiologiche in un modo mai fatto”, ha spiegato lo stesso medico.

Attraverso tale modalità di studio, si possono verificare gli effetti di alcune condizioni sull’attività e il tessuto cerebrali senza che il resto dell’organismo intervenga, e ciò, sperano i ricercatori, potrebbe portare a nuove conoscenze sulla fisiologia del cervello e a nuovi trattamenti medici. Tutti i dettagli della ricerca innovativa dal titolo “Maintenance of pig brain function under extracorporeal pulsatile circulatory control (EPCC)” sono stati pubblicati su Scientific Reports.

Bigon non è più vicesegretaria Pd Verona: epurata con plebiscito dem/ Lei: “rifarei voto contro Fine vita”

© RIPRODUZIONE RISERVATA