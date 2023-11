Cervinia cambia nome in Le Breuil: perchè? Nome ha origine fascista/ Rivolta dei residenti

Ha cambiato nome Cervinia, storica località sciistica della Valle d’Aosta, situata presso il Comune di Valtournenche. Come si legge su TgCom24.it si chiamerà Le Breuil, decisione presa ad aprile dallo stesso Comune, che nel contempo ha approvato altre nuove denominazioni per i villaggi e le frazioni locali. Una svolta storica che non è però stata presa bene da molti residenti, anche perchè Cervinia è un brand forte oltre che essere il nome di una località, subito associato alla neve, alla Valle d’Aosta e all’Italia da parte dei numerosi stranieri che ogni anno lì vi si recano. Il timore, come si legge ancora su TgCom24.it, è che il ritorno al passato possa rivelarsi un danno per il turismo e la pubblicità.

Tra l’altro circa 700 residenti di Cervinia, La Breuil dovranno cambiare i documenti di identità nonché i certificati anagrafici e i dati catastali. A prendere nettamente posizione contro il cambio di nome è stato il partito di Fratelli d’Italia che attraverso una nota ha fatto sapere che: “Esprimiamo vivo stupore e sgomento poiché il brand Cervinia è noto in Italia e nel mondo e un così drastico cambiamento, frutto evidente di un’ideologia fuori tempo, spazio e luogo non può che nuocere al settore turistico alberghiero e all’immagine di tutta la Valle d’Aosta”, parole a firma Alberto Zucchi, coordinatore regionale del partito per la Valle d’Aosta, e il deputato Matteo Rosso.

CERVINIA CAMBIA NOME, SI CHIAMERÀ LE BREUIL: LE PAROLE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Il presidente della Valle d’Aosta, Renzo Testolin, ha replicato: “Le procedure per l’attribuzione delle denominazioni ufficiali dei villaggi, delle frazioni e delle località del comuni valdostani sono iniziate nel 2011 quando, su impulso dell’allora sindaco, è stata chiesta l’attivazione della procedura di riconoscimento, sino ad arrivare alla decisione definitiva nel gennaio 2023 quando l’allora sindaco ha espresso il proprio consenso sulla denominazione della località Le Breuil senza la dicitura Cervinia. Tale denominazione, assieme a quella di tutti gli altri toponimi del comune, è poi stata adottata dal Consiglio comunale di Valtournenche nell’aprile del 2023”. E ancora: “A valle della decisione del Comune, assunta nella propria autonomia decisionale in merito all’argomento, la Giunta regionale ha espresso a sua volta il proprio avviso favorevole in merito a quanto proposto dalla commissione toponomastica con il parere positivo del Consiglio comunale di Valtournenche, per poi arrivare alla definitiva decretazione del Presidente della Regione”.

Il nome Cervinia fu creato in epoca fascista, precisamente nel 1934, mentre in origine la stessa località si chiamava appunto Le Breuil. “Domani (oggi ndr) incontreremo il presidente della Regione. L’obiettivo è trovare una soluzione assieme all’amministrazione regionale. Vogliamo affrontare il problema e capire cosa possiamo fare. Chiederemo di poter rettificare la denominazione e mantenere il nome Cervinia. Il cambiamento era stato fatto per una questione di toponomastica e basta. Bisogna capire come ci si può muovere dal punto di vista giuridico, quali passi possiamo fare. Ci rendiamo conto della situazione e stiamo lavorando per risolvere il problema”, ha aggiunto il sindaco di Valtournenche, Elisa Cicco.











