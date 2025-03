Nella rottura tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, entrambe le opinioniste del Grande Fratello hanno concordato nello schierarsi dalla parte della ballerina. Se Beatrice Luzzi è arrivata anche a violare il regolamento per lei, Cesara Buonamici ha difeso la presa di posizione di Shaila, andando contro Lorenzo Spolverato.

“Io vedo in Shaila la reazione tipica di chi si è appiattito in una posizione, perché lei si è appiattita nel difendere Lorenzo.”, ha esordito l’opinionista in diretta al Grande Fratello. “Un bel momento lei è rimasta delusa, e questa delusione ha fatto venir fuori un po’ di rancore, un po’ di incattivimento. Io se trovo una colpa in Shaila è che ci hai messo tanto tempo ad arrivare a questa conclusione.”

Cesara Buonamici incastra Lorenzo Spolverato al Grande Fratello, lui si infuria: “Non sono un carnefice!”

Queste dichiarazioni di Cesara hanno fatto infuriare Lorenzo, che ha risposto all’opinionista: “Sembra veramente che sono passato come carnefice nella relazione, e io ci ho messo sempre tutto. Non l’ho mai obbligata in niente.” Cesara però zittisce il gieffino, ricordandogli quando disse in diretta: “Io Shaila ora ce l’ho, ora voglio la vittoria”. “Io non so se Shaila sarebbe in finale se avesse fatto un altro percorso. Di fatto, Lorenzo, hai perso Shaila perché lei non era la tua priorità, altrimenti, quando Alfonso ti fece la domanda sulla vittoria del Grande Fratello, lui avresti risposto ‘Non baratto l’amore per il Grande Fratello’.” ha concluso l’opinionista.