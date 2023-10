Cesara Buonamici bacchetta Beatrice Luzzi: “Sei davvero così?”/ “Ogni cosa diventa motivo di contrasto…”

Cesara Buonamici e il rimprovero a Beatrice Luzzi

Nel corso dell’ottava puntata del Grande Fratello 2023, è andato in scena il Beatrice Luzzi contro tutti. L’attrice si è confrontata con tutti i concorrenti che hanno ribadito di non riuscire a trovare un punto d’incontro con lei. Massimiliano Varrese è rimasto fermo sulla propria posizione mentre Fiordaliso, dopo aver escluso la possibilità che Beatrice si senta superiore agli altri, ha ricondotto i vari scontri al carattere spigoloso della coinquilina. Il pubblico, tuttavia, si è schierato totalmente dalla parte della Luzzi che ha vinto il televoto diventando la preferita.

Chi, invece, ha provato a capire qualcosa in più di Beatrice è stata Cesara Buonamici che ha punzecchiato Beatrice chiedendole se l’immagine che sta dando sia effettivamente quella reale. L’opinionista, infatti, non ha nascosto dubbi su quale sia la vera personalità della gieffina.

Le parole di Cesara Buonamici a Beatrice Luzzi

Dopo aver visto i vari filmati degli ultimi scontri e aver ascoltato sia il parere di Beatrice Luzzi che degli altri concorrenti, Cesara Buonamici ha punzecchiato l’attrice. “Facci capire meglio qualcosa di te. Con te non c’è arrotondamento. Tu hai combattuto per entrare nella casa, sei lì per scelta. Eppure sembra sempre che tu sia estranea a questo gioco. Io non ho capito: è davvero la tua personalità, è questo il tuo carattere, o in qualche maniera ti sei messa in testa di far saltare i nervi un po’ a tutti? Ogni cosa diventa motivo di grande contrasto. Tu sei così?”, le parole dell’opinionista.

La replica diretta di Beatrice non si è fatta attendere: “Tutte queste cose che sembrano spigoli creati da me, vengono amplificati perché sono io. In realtà, non c’è nulla di grave. Sicuramente c’è del mio. Però un conto è del mio in malafede, strumentale oppure strategico, un conto è se sono diversa, ironica, tagliente. Uno dovrebbe accettare la diversità”.

