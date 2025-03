Mariavittoria Minghetti ‘esasperata’ da Tommaso Franchi: Cesara Buonamici lo ‘bacchetta’

Al Grande Fratello tiene banco la crisi tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi, con il ragazzo messo sotto accusa per alcuni comportamenti considerati esasperanti nei confronti della fidanzata. La stessa dottoressa, nel corso di questa diretta, ha ammesso di soffrire la pesantezza dei suoi atteggiamenti e che dalla loro relazione vorrebbe un po’ più di leggerezza; punto di vista sottolineato anche dalle opinioniste in studio, che cercano di farlo ragionare.

“Per me il problema di Mariavittoria, al di là della leggerezza, è che lei sente mancanza di fiducia da parte tua“, ammette Cesara Buonamici dallo studio, rivolgendosi all’idraulico. “E questo, Tommaso, le donne non lo sopportano, a qualunque età. Non puoi pensare di non avere fiducia in lei e di volertela costruire su misura: non è un abito su misura, o la prendi com’è o non la prendi“. Poi, “bacchetta” i suoi eccessivi pressing verso la Minghetti e gli rivolge un consiglio: “Tommaso, sai che ho molta simpatia per te, ma ti dico: in questa vicenda sei te che devi crescere un po’, non Mariavittoria che deve decrescere“.

Beatrice Luzzi a Tommaso Franchi: “Non è vero amore se…“

Tommaso Franchi accetta il consiglio di Cesara Buonamici, appoggiato anche da Alfonso Signorini che incalza ironico tirando in ballo Mariavittoria Minghetti al Grande Fratello: “Anzi, Mariavittoria è fin troppo ragazzina! Ha il problema opposto, che dovrebbe crescere pure lei“. Anche Beatrice Luzzi segue questa linea di pensiero: “L’impressione che abbiamo, Tommy, è quella di un uomo innamorato. E, come spesso succede agli uomini molto innamorati, invece di essere felice dei momenti in cui la propria donna è felice, anche indipendentemente da te, si diventa invece molto possessivi e ossessivi, e questo non è vero amore“.

Tommaso anche in questo caso accetta e approva il giudizio dell’opinionista, con Signorini che sottolinea la crisi della Minghetti: “Non dimentichiamoci che Mariavittoria ha minacciato di lasciare la Casa, era esasperata“. La Luzzi, infine, torna a rivolgere un consiglio al concorrente: “Non dura se fai così, capisci?“.