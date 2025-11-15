Chi è Cesara Buonamici: la giornalista del TG5 è diventata pi anche opinionista del Grande Fratello tra il 2023 e il 2024. La carriera e problemi di salute

Giornalista e conduttrice classe 1957, Cesara Buonamici è uno dei volti simbolo del TG5, al quale lavora fin dal 1992. La conduttrice fiorentina ha iniziato la sua carriera come giornalista presso testate locali, per poi arrivare appunto a Fininvest, poi diventata Mediaset. Dal 1987, Cesara è giornalista professionista: negli anni a seguire è diventata volto di Studio Aperto prima e dopo ancora del TG5, divenendo inoltre vicedirettrice del telegiornale dal 2018. Nel 2023 e nel 2024, Cesara Buonamici è stata anche opinionista del Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini. Un ruolo che ha inizialmente stupito molti ma che poi ha rivelato un lato nuovo di Cesara, pacata ma incisiva nei suoi giudizi.

Raccontando quell’esperienza a Verissimo, la giornalista ha raccontato: “Mi sono molto divertita durante quell’avventura, anche con Alfonso Signorini. Quando poi sono entrata nel ruolo, mi sono divertita un po’ di più”. Cesara ha ricoperto il ruolo di opinionista del Grande Fratello per due stagioni, al fianco appunto di Alfonso Signorini, poi rimpiazzato da Simona Ventura.

Cesara Buonamici: i problemi di salute della conduttrice

Qualche anno fa Cesara ha dovuto fare i conti con dei problemi di salute piuttosto seri dei quali ha parlato solamente più avanti. La giornalista e volto del TG5 ha avuto un tumore al seno. “Ho avuto dei problemi di salute, un tumore al seno. Quando ti capitano queste cose ti si apre un mondo che conosci poco, un mondo che raccontiamo in televisione ma che si conosce ancora poco se non lo vivi. Siamo in tante ad avere questa malattia e solo la prevenzione ci può salvare. Io ho avuto la fortuna di scoprirlo all’inizio e questo ha fatto la differenza” ha rivelato la giornalista. Oggi, fortunatamente, Cesara Buonamici sta bene: si deve sottoporre a esami periodici per controllare che la sua salute continui ad essere buona, ma il peggio sembra passato.