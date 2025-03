Cesara Buonamici scettica su Chiara Cainelli: “Non mi spiego…“

Anche in questa diretta del Grande Fratello gli esiti dei televoti, da quello settimanale a quello flash legato alla doppia eliminazione di puntata, hanno offerto spunti di riflessione. Dallo studio Cesara Buonamici è intervenuta soprattutto per commentare la vittoria di Chiara Cainelli in entrambi i televoti, essendo stata la più votata dal pubblico e godendo dunque di un ampio favore esterno, pur con qualche dubbio: “Io francamente non so da dove derivi questo grande favore nei confronti di Chiara, che è una ragazza molto carina, ma non me lo spiego“.

Beatrice Luzzi invece considera la Cainelli un’ottima concorrente e, in riferimento al fatto che non è una veterana di questa edizione, ammette ironica: “Chiara dovevamo farla entrare subito!“. La Buonamici, soffermandosi sugli esiti del televoto, aggiunge: “Non vedo nessuno che non si sia messo in gioco francamente. In questo gruppo sono fortissimi, tutti hanno avuto i loro momenti più o meno interessanti“.

Tuttavia il nocciolo della questione resta l’ottimo gradimento di Chiara Cainelli, che ha sempre superato tutti i televoti cui è andata incontro al Grande Fratello. Cesara Buonamici spiega così che questo elevato gradimento potrebbe essere legato a due fattori come l’amore per Alfonso D’Apice e l’amicizia per Zeudi Di Palma, supportata dall’esterno dai loro fan: “Il sentimento con Alfonso, venuto a scoppio ritardato, e soprattutto la fortissima amicizia con Zeudi. Penso goda moltissimo della vicinanza a Zeudi“.

Beatrice Luzzi, d’altra parte, ritiene che ad aver premiato la Cainelli sia stato soprattutto il suo percorso individuale nel reality: “Io l’ho trovata molto brava in queste ultime settimane a gestire dei gruppi contrapposti, riuscendo a dire la verità, mantenendo equilibri anche difficili, in maniera molto elegante e coraggiosa. È vero che ha il fandom di Zeudi, ma anche lei merita secondo me“.