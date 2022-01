Cesara Buonamici, compleanno oggi/ Giornalista Tg5 compie 65 anni: “Non ho figli ma…”

Cesara Buonamici festeggia oggi il suo compleanno numero 65. Innanzitutto, dunque, i nostri migliori auguri alla collega, volto storico del Tg5 e recentemente ospite della trasmissione “Verissimo”, condotta da Silvia Toffanin. Non sappiamo come in data odierna la giornalista abbia celebrato il suo genetliaco, complici anche le restrizioni connesse all’aumento dei contagi da Coronavirus e che limitano la volontà degli italiani in termini di spostamenti, ma certo, se deciderà entro la mezzanotte di stilare un bilancio di questi suoi tredici lustri di vita, gli spunti per essere felice non le mancheranno di certo.

A livello di carriera, infatti, ha raggiunto livelli di professionalità (oltre che di popolarità) davvero eccelsi, seguendo da vicino anche le vicende della Royal Family britannica. Non solo: sono tanti i legami di amicizia che ha potuto stringere grazie al suo lavoro, a cominciare da quelli con Alfonso Signorini e con Lamberto Sposini, del quale ha poche settimane fa affermato: “Lamberto è una colonna per tutti noi, sono sicura che ci sta guardando. Ride, scherza, ti fa capire che lui c’è, sicuramente”.

CESARA BUONAMICI, OGGI IL COMPLEANNO: L’AMORE PER IL SUO JOSHUA E LA MATERNITÀ “MANCATA”

Il compleanno di Cesara Buonamici ci consente anche di tornare a parlare della sua storia d’amore con il compagno Joshua Kalman, che dura ormai da 24 anni. L’uomo è un medico israeliano nato da genitori ebrei ungheresi, ma è cresciuto in Italia ed è l’anima gemella della giornalista, che a “Verissimo” ha detto: “Siamo in sintonia, ci piacciono tante cose da fare insieme, ci piace viaggiare… Non siamo sposati, ci abbiamo pensato, ma quando le cose funzionano ti sembra di non voler rompere l’incantesimo”.

Joshua l’ha resa “una donna migliore, mi ha aperto la mente, perché lui è un cittadino del mondo. La vita che ha fatto e la sua stessa religione mi hanno arricchito, anche se ognuno è rimasto della sua Fede. Questo scambio ha portato qualcosa di buono a tutti e due”. I figli “non sono venuti, quindi poi si accetta la realtà delle cose. Ma ho un nipotino a cui voglio molto bene, e poi ho altri tre nipoti da parte di Joshua e tanti figli di amici. No, non è una mancanza, ci sono tanti bambini a cui voler bene”.



