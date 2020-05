Cesara Buonamici/ Da Tele Libera a volto del Tg5: 40 anni in mezzo busto (Verissimo)

Pubblicità

Cesara Buonamici è ormai il volto della tv italiana da diversi decenni. La nota giornalista è entrata nelle case degli spettatori in più occasioni e il merito è della sua bravura nel condurre il Tg5. Anche se le gaffes nel corso della sua carriera non sono mancate, come quella volta in cui la giornalista non si è accorta di essere in onda per diversi secondi. E la regia del resto non ha avuto la prontezza di avvisarla subito, se non dopo diversi istanti in cui Cesara ha fissato la telecamera, ignorando la lucina rossa. Oggi, sabato 9 maggio 2020, Cesara Buonamici interverrà nel salotto di Verissimo per fare una profonda riflessione sul periodo che tutti noi stiamo ancora vivendo. La conduttrice del resto ha guidato lo Speciale che lo scorso marzo ha approfondito il Coronavirus e l’emergenza. Uno dei primi appuntamenti a lockdown avviato e utile per conoscere le prime informazioni sul Covid-19.

CESARA BUONAMICI E LE DONNE: “NON C’E’ DISCRIMINAZIONE MA CI VUOLE TEMPO”

Ne ha fatta di strada Cesara Buonamici da quando ha iniziato la sua gavetta con Tele Libera. La sua popolarità è iniziata quando ha condotto Parlamento in Tv e Studio Aperto, ma poi è diventata uno dei volti storici del Tg5. Ancora oggi però ritiene che le donne siano in qualche modo messe in secondo piano nel settore giornalismo. “Non c’è discriminazione ma ci vuole tempo”, ha detto negli anni passati a Serverdonne, “le donne sono entrate nella professione 20, 30 anni fa. Ci vuole tempo per vedere delle carriere”. La giornalista tra l’altro non crede che esistano delle differenze fra l’appoggio alla notizia da parte di un uomo o di una donna. “Conta sempre e comunque la preparazione del giornalista, la sua sensibilità, la sua curiosità”, ha aggiunto, “l’importante è che a seguire un certo avvenimento ci sia la persona adatta a farlo, uomo o donna che sia”. Inutile cercarla sui social però. Nonostante sia più che popolare e amata, Cesara ha preferito tenersi alla larga dalle comunità online.



